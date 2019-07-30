【豐銀投顧】停看聽 再行動

◆盤勢分析

今天盤中許多股票突然大跌，讓許多人措手不及，甚至擔心是不是發生了什麼事？但就盤後三大法人的數字來看，這不像是一個會下跌 54 點的籌碼所應呈現的狀態。因此未來的走勢還不能太早下定論，之所以盤面的氣氛感覺像殺了二、三百點，其實主要原因還是在於漲家數低於跌家數，且差距不小才給人這種感覺。就長線而言，在美國降息及其他國家央行大多跟著採取寬鬆的貨幣政策的推升下，台股長線還是大有可為。

從去年開始中美貿至戰以來，關稅就僅僅只是其中的一招罷了，接下來還會有科技戰、政治戰、外交戰，最後才是貨幣戰。很明顯的貿易戰並沒有對美國造成太大的重傷，美國第二季 GDP 初值 2.1% 高於市場預期的 1.8%，但跟首季的 3.1% 相比，也還是衰退，這便給了川普要求聯準會降息的正當性。而前一個禮拜的就業報告數據出乎意外的強勁，這代表由美國帶頭的全球多頭行情是沒有改變的。只是可惜在先前川普「澄清」美國政府不會干預匯率的新聞出來，不免讓人擔心美元會不會「弱不下去還轉強」。再加上歐元、英磅全都弱，相對的美元就強勢。這背景下台股當然不容易再攻高了。

整個七月份的高低點震盪也只有三百點而已，是今年震幅最低的一個月，因此盤勢的感覺就是非常沉悶，未來非得要等聯準會的結果出來，再觀察美元的強弱才能判斷全球資金的流向會怎麼走。短期美元強，台股當然不必期待還能再過高，指數既然不能再創高，那麼個股的調整就難免不了。加上從上週五開始，台指 vix 指數就開始莫名其妙的飆高，法人看到這樣的情況，當然就是會開始減碼或是部位的調整，這就是今天大跌的主因。短線順其刀鋒，勿攖其鋒。待週四聯準會敲定降息幅度之後，再重新評估該如何操作會比較安全。

豐銀投顧 李世新 分析師

