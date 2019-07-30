【華冠投顧】內部因素使台股獨憔悴 機會是留給有資金的人

◆盤勢分析

昨夜美股小漲小跌，今天主要亞股都上漲，然而 OTC 指數開高後不久就一路拉回，連帶把大盤拖下來破昨低，整體走勢比預期來得弱。終場大盤 - 54 點，OTC 指數 - 1.38%，雙雙失守月線。

上週五根據盤面數據推估「FED 降息前容易 "非盤即漲"」，不過今天算是被打臉，原先鶴立雞群的台股獨自逆著亞股拉回，哪安捏？

原因除了摩台期結算干擾外，更大原因出在內部受到幾項利空衝擊：(1) 生技展題材結束，生技族群賣壓大舉出籠，指標股《1795 美時》、《6472 保瑞》打到跌停，其餘也普遍重挫；(2) 媒體大幅報導「奇鋐董事長申報配偶出清持股」，喚起了市場傷痛的回億，《3017 奇鋐》摜至跌停並拖累散熱族群《3324 雙鴻》、《3653 健策》、《3338 泰碩》... 等同步大跌。

兩大內資著墨較深的強勢族群重挫，也增強 FED 降息會利多出盡的擔憂，恐慌擴散引發賣盤連環爆，造成台股 "斯人獨憔悴" 的局面。

今日台股技術面比較不理想的是大盤日Ｋ棒形成「帶量陰線吞噬」組合、OTC 指數跌破 7/23 洗盤兼誘空低點以致形成上檔套牢帶，通常需要時間沉澱籌碼才能醞釀出下一段攻勢，因此操作上多單勢必減碼因應。

不過據此論斷台股正式向下變盤也嫌武斷，首先是亞股上漲可暫排除系統風險問題，其次是台指期與次月摩台期都不隨現貨跌破昨低，最後是大盤跌幅算不上重，還原權息甚至守住五月初高點頸線以及十日線。

總結來看，機會是留給有資金的人，除非台股後續見到波段轉弱訊號，否則短線先讓子彈飛一會兒，手握大把現金伺機彎腰撿黃金。

＜操作策略＞

『生技族群』、『散熱族群』，已事先提醒生技股當天雖然逆勢走強，可是生技展之後將無更大利多可提供支撐，需要嚴加提防漲多的風險，散熱族群其理亦同。

不料今日一語成讖且同時發作，拖累了整個台股的走法，為了因應內部因素導致台股獨憔悴的事實，昇楷早盤開始把漲多股獲利調節或下車，包含《旭日東昇》、《立志向上》、《富貴要人幫》，轉弱股則予以出清，包括《3363 上詮》、《寶島花美男》。

雖然今日台股兵荒馬亂，不少個股被吹的東倒西歪，但若反向思考，指數拉回時反而容易看出誰具備強勢股 DNA，提供了「疾風知勁草、拉回吃到飽」的選股契機。

今日得以逆勢堅挺的族群以受到庫存水位降低、接獲急單挹注之『被動元件族群』較為整齊，包括《6449 鈺邦》、《6204 艾華》、《6173 信昌電》、《2327 國巨》、《6127 九豪》、《8043 蜜望實》... 等，都有出量攻擊之表現，這個族群若是龍頭《2327 國巨》能夠重新站回六月下旬至七月上旬箱型平台打出「破底翻」型態，並且《2492 華新科》突破 7/4 前高頸線，便可留意有一搏機會。

另外像是《3005 神基》、《6217 中探針》... 等，今日也有整理許久、逆勢上漲表現，這些個股都可先列入「多方口袋名單」逐日觀察並汰弱留強，待大盤出現止穩契機再伺機切入。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

