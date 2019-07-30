小資夫妻這樣省與存 養2小孩兼買房 7年還清房貸400萬！

撰文：賴雅淳

坐在搖櫓船上，隨著悠悠流水搖搖晃晃，Moly 靜靜地欣賞柳川如夢似幻的渡河美景。每年她都會帶著 2 個小孩、先生、婆婆一家 5 口來日本自助旅行，用緩慢悠閒的步調，細細品味各大景點，讓全家人留下美好回憶。

出國玩得盡興、花得開心，但結束行程返家後卻不吃土，這是 Moly 的旅遊鐵律。她攤開日本九州 8 天 7 夜各項支出，包含機票、食宿、租車、雜費等，一家 5 口旅費不到台幣 10 萬元。

她說：「我可以不買衣服，少吃大餐，但不能不出國旅行，因為旅行是滋潤生活的養分與情趣，也是我存錢的動力之一。」

夫妻賺 2 份薪水

花一半存一半

與其他年輕人一樣，Moly 也很愛玩，每年都會攜家帶眷出國放空、充電；不同的是，大多數年輕人，有錢出國看世界，沒錢養小孩、買房，Moly 夫婦卻在旅行玩樂的同時，不僅養 2 個小孩，而且還在 7 年內還清 400 萬元房貸，37 歲開始存退休金，比同年齡上班族提早 10 年展開退休財務規劃。

「你們夫妻收入一定很高，或公婆贊助頭期款，才能養 2 個小孩，還年年出國、又還房貸吧？」面對這些疑慮，Moly 聽了不禁大笑，並大方秀出報稅資料，上面顯示家庭年收入 140 萬元，她說：「這個數字在新竹竹北地區，算是『邊緣家庭』，很多竹科工程師家庭年收入都超過 200 萬、300 萬元。」

以 2017 年台灣家庭每戶平均年所得 129 萬元來看，Moly 夫婦的收入只能算是普通；但比較令人驚訝的是，Moly 家庭年儲蓄金額竟高達 60 萬至 70 萬元，比全台家庭平均儲蓄率高出 2.9～3.4 倍。

也就是說，Moly 夫婦賺 2 份薪水，卻只用 1 份收入生活、養小孩、繳保費、出國旅行，另 1 份則全部存下來繳房貸。

他們夫妻倆之所以能將收入做如此高效率的運用，主要歸功於 Moly 的斷捨離理財法，以及先生的配合，因為有著共同的夢想，讓兩人甘之如飴一起過著精簡生活、聰明消費、紀律存錢，朝目標邁進。

「存錢，就是給自己壓力，也給自己一個希望，預留退路。」Moly 幽幽吐出這句超齡之語，彷彿這個年輕的軀體裡住著一個老靈魂。而她成熟內斂的金錢觀，來自內心深處的不安全感。

小時候，Moly 常常聽見父母為錢爭吵；看到弟弟吵著買零食，媽媽掏光口袋，卻連 10 元都湊不齊；國中念私校，學費 4 萬多元，是父母當粗工留著汗水，風吹雨淋換來的辛苦錢。

大學被二一退學、再重考，輾轉念了 3 間學校，像無根的浮萍飄來盪去。20 歲辦了人生第 1 張信用卡，很快地，就染上刷卡癮，成為小卡奴，最後索性擺爛不繳費，結果卡債像雪球般滾到 10 萬元。

直到銀行打電話到老家催款，父母二話不說幫她收拾爛攤子，卻一句責怪的話也沒有。從那時起，她才驚覺自己居然變得和媽媽一樣，不善於管理金錢，被金錢控制、綁架。

於是，她決定改變命運，拒當金錢的奴隸。而她駕馭金錢的第一步，就是練習做收支管理，「那時半工半讀，每月薪資 25K，扣掉房租 5,000 元，預存學費 3,000～5,000 元，生活費 6,000 元，1 個月可以存 9,000 元，再加上年終、三節獎金，我 27 歲就存到 100 萬元。」Moly 說的一派輕鬆，其實，為了存下 100 萬元，她不僅生活刻苦，經常與欲望拔河，還要忍受旁人的異樣眼光。

29 歲圓買屋夢

家徒四壁也甘願

28 歲結婚時，婆婆說：「我們沒有要和你們住喔。」意思很清楚，就是結婚後不能住家裡。於是，夫妻兩人開始盤算買房這件事。

Moly 先利用反推法，抓出負擔得起的貸款金額：當時夫妻月薪 9 萬元，每月房貸不能超過 1/3、也就是 3 萬元；若以 20 年房貸、利率 2% 計算，每借 100 萬元，每月連本帶利要還 5,000 元，每月還 3 萬元房貸等於借款總額為 600 萬元。再加上夫妻倆手上的存款 150 萬元，代表他們能負擔得起的房價總額是 750 萬元。

在抓出預算後，夫妻倆開始看屋，最後買下一間位於竹北地區，屋齡 10 年的中古屋，總價 500 多萬元，貸款 400 萬元。「剛搬進去的時候，沒錢做裝潢，只夠買 1 台冰箱、1 台洗衣機、1 張床。」Moly 回憶當時家徒四壁的清苦模樣。

為了讓手頭寬裕些，他們向銀行申請 1 年只繳息不還本的寬限期，每個月扣除必要支出後，剩下的錢分兩部分，一部分存起來買家具、家電，一部分還房貸，用這樣的方式，一點一點拼湊出機能完整又溫馨的家。

來源：《Money 錢》 2019 年 8 月

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