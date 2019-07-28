曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

文 / 蔣宜婷

2014 年太陽花學運後，高知名度的林飛帆不僅沒有參選，也未加入任何政黨。

這 5 年，他經歷了什麼？為何決定在此刻接任民進黨副祕書長？

林飛帆應該很習慣鏡頭。2014 年「太陽花」學運，當時 26 歲、就讀台大政治研究所的他，是眾人矚目的學運領袖。當年 3 月 30 日，近 50 萬人上街頭的「反服貿大遊行」現場，他以總指揮身分，登台發表 18 分鐘談話，在上百架攝影機前，台風穩健得令人印象深刻。

時隔 5 年，只對一具單眼相機，他卻顯得很不自在。坐上攝影師指定的位置，他一下覺得藍色西裝褲短了，露出顏色不搭的墨綠襪子；擺了幾個姿勢後，又忍不住問同事，這樣時尚風格的畫面會不會受到批評。聆聽提問時，他的雙手也像被一條看不見的繩索綑綁，緊緊交握。

每當發現自己的侷促，林飛帆總是用笑化解尷尬。「我過去的風格跟習慣，比較個人，進入到體制，就必須接受某種程度的約束，兩者之間怎麼平衡，我也還在摸索，包括現在跟你們講話，心裡像有一個鐘擺，不ＯＫ喔、講太多了喔……。」他說。

曾怒批民進黨 竟接下黨職

7 月 15 日，31 歲的林飛帆，成為民進黨史上最年輕的副祕書長，緊接著便是接受各式專訪與直播節目，大量正反評價接踵而至，連他的維基百科頁面也因為言論爭議，暫時受到保護，無法編輯。

其實，比起太陽花學運其他核心人物，林飛帆已經相對較晚踏入政黨政治。

當昔日夥伴陸續加入政黨、投身基層選舉，有些也順利成為地方民意代表，林飛帆選擇返回台大完成碩士論文。17 年，他又前往英國倫敦政經學院研究國際政治，並不只一次告訴外界，未來還想攻讀博士學位。

儘管學運過後，林飛帆將個人重心擺在學術研究上，但從未真正遠離政治。他與時代力量維持密切關係，時常站台，也會炮口一致地批判執政的民進黨。例如「一例一休」爭議時，林飛帆就在臉書怒批政府不顧青年想法，「會輸掉未來」；就連 17 年結婚宴客時，許多曾頻繁互動的民進黨人士，也未受邀出席。

正因這幾年與民進黨走得不近，當 7 月傳出林飛帆接獲民進黨祕書長羅文嘉邀約出任黨職訊息時，特別令人驚訝。

「我們其實認識了一段時間，但過去沒那麼多交往。那時的情境是 1124（民進黨）剛敗選，社會出現 2020 年本土陣營可能輸掉政權、由親北京的勢力上台的焦慮。」林飛帆還原今年 1 月中接獲羅文嘉電話時的情況，「我計畫要去念博士，但我也確實感到焦慮。我是要去做原本想完成的事情，還是投入這個讓大家普遍感到焦慮的大局？確實陷入了兩難。」

這個兩難，足足困擾了林飛帆半年；但熟悉他的人並不意外。因為在熟人眼中，「完美主義」、「想面面俱到」、「鑽牛角尖」，幾乎是他的代名詞。11 年就認識林飛帆的民進黨台中市議員黃守達分析，林飛帆一直熱中串連不同青年群體，在團體中主見不強，但個性比較穩健、不輕易走險。

讓林飛帆陷入猶豫的，不只是加入民進黨將打亂原本的人生規畫。為什麼在此時投入體制內政黨？為什麼不是加入長期並肩作戰的時代力量，而是曾公開批評的民進黨？這些問題，都需要一向講究完美的林飛帆逐一找到答案。

來源：《今周刊》 1179 期

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