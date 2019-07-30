愛國心！華為Q2中國手機銷售逆勢成長逾三成

市場調研機構 Canalys 今 (30) 公布中國智慧手機市場 2019 年第二季調查報告，內容顯示，除了華為外，其它主要手機品牌廠出貨量全數較去年同期下滑。

該份報告指出，華為第二季中國地區智慧手機出貨量達 3730 萬支，較去年同期逆勢成長 31%，在出貨量上比排名第二的 OPPO 數量還高出逾兩倍，市占率達到 38.2%。Canalys 指出，這是 8 年來中國地區所有手機品牌所出現過最高的市占比重。

中國作為全球最大的智慧手機市場，2019 年第二季整體出貨量年減 6%，達 9760 萬支，這已經是連續九個季度出貨量呈現下滑。

除了華為以外，所有手機品牌在中國地區出貨量均呈現下滑，其中，OPPO 出貨量 1790 萬支，年減 18%，市占率 18.3%，排在第二，但比華為低 20 個百分點。

Vivo 出貨量則達 1710 萬台，年減 19%，市占率 17.5%，排在第三；小米出貨量 1150 萬支，年減 20%，市占率 11.8%，排在第四；蘋果出貨量則只有 570 萬台，年減 14%，市占率 5.8%，排在第五。

(資料來源: Canalys, 鉅亨網製表)

Canalys 進一步表示，華為 2019 年第二季智慧手機出貨量有 64% 來自中國市場，這是該公司自 2013 年第二季以來在中國市場中所占比重最高的一季。

此外，Canalys 分析師 Mo Jia 指出，華為被美國列入實體名單，使得其海外業務增加不確定性。但在中國市場，華為一直在加速發展中。而隨著中國 5G 進入商用，華為的 5G 晶片技術也使其比其它競爭對手占有更多優勢。

以中國市場來看，消費者已減少智慧手機換機的頻率。2019 年上半年中國智慧手機低迷的表現主要受到 5G 即將推出的影響，進入技術更替的過渡期。

隨著 2019 年下半年中國 5G 的電信方案推出，加上 2020 年 5G 網路覆蓋和服務品質提升，消費者換機潮才有機會慢慢顯現。