擺脫996魔咒 拒絕爆肝人生 脫離窮忙族 工作當副業

上班族過勞不是新鮮事，但為了賺錢，有時候不得不這麼做。

難道沒有更好的辦法嗎？我們先來看幾個過勞的故事……

撰文：張國蓮

01. 家中等待的一紙離婚書

工程師張哥因 996 家庭失和

「我們離婚吧，這是離婚協議書，你把字簽了。」

「老婆，你聽我說，我只是一個 90 後，還要每天 996 的加班，咱們還欠著 120 萬貸款，你再給我一些時間，我保證……」

這是在中國「大特保官方微信公眾號」上刊登的一個故事，故事中的張哥是一名互聯網工程師，跟妻子兩人都是 90 後（1990 之後出生），結婚至今 3 年，有一個女兒，但因為張哥的工作是 996 模式（早上 9 點上班、晚上 9 點下班，一週工作 6 天），每天加班，老婆懷孕時她只能一個人去產檢…… 而且因為工作時間過長，張哥也和老婆很久沒有好好說過話，連女兒發燒、學會說話都缺席。

雖然張哥拿著高薪，但 120 萬人民幣的房貸、女兒教育費、雙方父母生活費等，卻壓著張哥喘不過氣來，更因為常加班而忽略家人，女兒把爸爸當做陌生人，老婆也鬧著要離婚。

02. 機艙中疲憊的身影

高階經理 Carol 為工作瘋狂熬夜

飛機上，Carol 正與母親通電話，她輕柔地叮囑母親生活上的注意事項，一聽到「歡迎搭乘中國南方航空公司 xxx 班機，由北京前往廣州，現在時間是晚上 8 點……」廣播，Carol 結束與母親的通話，關閉手機後就趕緊瞇一下眼睛，因為飛機穩定升空後，她還要拿出筆記型電腦處理公務。

Carol 是一家上市公司的高階經理，經常熬夜工作，她常常嘲笑自己是網路上那一類「用著最昂貴的護膚品，熬著最長的夜」的人。不只擦護膚品，Carol 還服用各種保健品，因為她害怕突然過勞猝死，年邁父母將無人照顧。她也知道睡眠和運動是最有用的養生方法，但是每天工作 10 小時以上的她，哪有多餘的時間？

03.4 個月只休 8 天假

媒體行銷人 Wendy 沒時間思考未來

996 模式已經成為中國上班族的悲慘寫照，但是接近 90 後的台灣女孩 Wendy 卻說「996 模式，還好吧！在台灣平均每天工作至少 10 小時，這很正常啊。」剛離職 1 個多月、此刻人在美國度假的 Wendy 如此說著，因為 Wendy 的爆肝工作經驗並不比 996 好太多。

一直在媒體行銷領域工作的 Wendy 表示，自己曾有 4 個月只休 8 天假 （正常 4 個月應有 32 天假），其他時間都在工作，且每天都加班。而剛離開的這一份工作，每日平均工時約 10 小時，甚至有半年時間每週六都進公司加班。

「在這個行業，沒有個人生活。」Wendy 雖接受這是該行業的常態，但是多年下來卻也開始思考，如此高強度的繼續工作下去值得嗎？因此她離職，打算用 3 個月時間好好思考未來個人的職涯發展。

04. 最早到班最晚離開

金融業上班族小茹不敢輕言離職

家境不錯的 Wendy 不須負擔家中經濟，加上工作忙碌沒時間花錢，30 歲時已經有逾百萬元的存款，因此 Wendy 可以暫離長時間工作的生活模式。但小茹就沒有 Wendy 這麼幸運了！即使長時間加班，還要負擔家中房貸的小茹也不敢隨便辭職。

「你是 7-11 喔！公司是付給你多少，讓你這麼拚？」電梯中，一位男同事這麼對小茹說，小茹苦笑著並沒有回答。每天 7 點，小茹第一個到公司，用鑰匙打開大門，然後開始寫金融晨訊，因為同事與客戶等著看國際金融市場動態。

接著大小不斷的會議、業務員丟過來的市場或產品簡報等需求，常常一晃眼已經到了下班時間，才剛完成金融晚訊的小茹，看著桌上新接的 3 份報告，連同先前工作，只好加班趕工，晚上 11 點，小茹把辦公室燈全部熄掉，用鑰匙把大門鎖好，才下班。

05. 工作家庭兩頭燒

銀行理專 Sylvaine 沒有私人時間

工作 10 年、目前是家庭主婦的 Sylvaine 也曾經爆肝工作過，在外商銀行擔任理專的一年，不僅要在規定期間內考到工作必備的證照，還要到外縣市拜訪客戶，不僅每天晚上 9～10 點才回到家，與當醫生的先生幾乎見不到面，連假日與休閒時間不是念書、跟客戶見面，就是計劃怎麼達到業績目標，完全沒有個人生活，遭致先生頻頻抱怨。

眼見身邊同事為了工作，感情或家庭生活遇到問題，很多都出現不好結果，這提醒了 Sylvaine 思考「什麼事情在生命當中應該排第一位？」剛結婚不久、計劃生小孩的她決定，找一份上下班時間相對固定，作息可以配合先生與家族活動的工作。

現在回頭看，能嫁到一個好先生，收入又可以讓她脫離工時長的工作，讓 Sylvaine 覺得很幸運，否則現在自己也可能正陷入工作家庭兩頭燒的漩渦中。

這些只是兩岸上班族工作實況的一小部分，你是羨慕家裡有錢的 Wendy，或嫁到高收入老公的 Sylvaine，又或者你覺得小茹可憐，也為自己成為爆肝一族深感無奈與悲哀？

但其實，只要你能夠先將工作與財富的 2 個重要事實認清楚，即使面對 996 或 7-11，你都會開心地面對與擁抱，因為你知道這只是過渡期，是人生中必須付出的短暫代價，而這短暫的代價卻可以成為開拓財務自由之路的先鋒。

為存第一桶金 爆肝在所難免

但只能當短暫的過渡期

第一個事實是，要體認「有工作，每月有固定收入是幸福的，但是一輩子過勞與長時間工作卻是不幸的。」所以，應該想的不是「不要工作」這件事，而是控制 996 甚至 7-11 在一定期間內，甚至縮短這段時間。

畢竟絕大多數人都是屬於「沒有財力雄厚的父母或另一半」的一群，爆肝工作來累積第一桶金幾乎無法避免，因此聚焦如何有效率的累積第一桶金，然後善用這第一桶金，幫自己打造源源不絕的被動收入，才是該花心思的重點，目的是讓自己擁有「選擇要不要工作」的自主權。

第二個事實在於，時間自由是愜意還是折磨人，完全立基於是否財務自由。職場勵志作家狄驤靠著創業打造出水管夠粗的被動收入後，過著悠閒的生活，他在《其實，鈔票不是錢，不景氣也不是壞事：猶太富翁不同於一般人的 26 個致富思惟》一書的自序中提到：閒暇有兩種，一種是愜意悠閒的，另一種是折磨人的。

狄驤表示，在資本主義的現代社會中，若手中有足夠的資產，才能換到自由的時間做你想做的事，才有心情可以享受閒暇。無事可做的時光對有錢人來說，是一種詩意和浪漫，但是對四處找工作，今天吃飽不知下一餐飯在哪裡的人來說，則是可怕的地獄和折磨。

追求財務自由

不必再為錢工作

體認到這 2 個重要事實後，接下來就是要採取因應的做法，這也是多數人一生擺脫不掉「爆肝族」的關鍵所在，因為很多人都只是想想，很少實際採取必要行動，例如 Wendy 雖然不喜歡超時工作，但卻也從沒想過財務自由這件事。

此外，根據基富通「好享退專案」今年 6 月發布的調查結果顯示，9 成民眾認為退休理財要靠自己，但有 7 成的受訪者卻還是沒有採取行動，仍停留在紙上談兵階段。這說明，多數人都是光說不練，所以遲遲無法擺脫又窮又忙的生活。

剛剛落幕的長榮罷工事件，你是怎麼想呢？有人對著罷工抗議的空姐嗆聲「不爽就離職啊！」

是的，若這些空姐已經掌握金錢力，為自己建立起源源不絕的被動收入，那麼已經財務自由的她們可以很硬氣地回「姊爭的不是錢，是理念、公平！」當然就更不怕罷工事件落幕後可能的秋後算帳。

想要擁有這種「硬氣」嗎？現在就開始進行財務自由計畫吧！接下來介紹的入門理財工具，可以做為敲門磚，透過長期、紀律地執行，一步步實現夢想，從此不必再為錢工作！

來源：《Money 錢》 2019 年 8 月

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