趙傳不愛高風險的股市 偏愛債券、買房當包租公

出道 31 年，趙傳當年以〈我很醜，可是我很溫柔〉一首歌打響名號，成為家喻戶曉的歌手，一夕成名沒有讓他沖昏頭，他堅守本業，謹慎理財，努力創作領版稅，也攢足了 3 個子女的千萬教育金。

撰文：唐滋蓮 攝影：張家禎 場地協力：Routine; 圖片提供：趙傳

出道 31 年，趙傳即將於今（2019）年 8 月 17 日在台北小巨蛋舉辦「老男孩 Rose In The Rock 30 週年」演唱會，為此他寫了新歌〈因為愛〉，演唱會當天他不僅要演唱自己的招牌歌，還會帶大家回味和他同期出道藝人的經典歌曲，甚至還要挑戰唱跳歌后蔡依林的〈日不落〉，目前已在如火如荼地特訓中。

跟音樂人談「錢」，他們往往會覺得不自在，但偏偏做音樂就是少不了「錢」，幸好趙傳五專念的是財政稅務科系，相較於多數藝人，顯得很有金錢觀念。

第一張專輯就領版稅

致力寫出可傳唱的歌曲

1988 年，趙傳第一張專輯《我很醜，可是我很溫柔》甫推出就大賣 30 萬張，接下來兩年分別發表的《我終於失去了你》、《我是一隻小小鳥》，更是把他的聲勢推向歌壇高峰，這種「一夕成名」，對趙傳而言不是狂喜，而是滿滿的害怕，「會不會下一張專輯就不賣了？」

趙傳非常感恩，從第一張專輯開始，就成為領唱片版稅的歌手，也因為所寫的歌能分到版稅，更讓他能專注於本業，努力寫出「可以廣為流傳」的歌曲，他認為，每一張專輯都務必讓它發揮最大功效，因為每一份作品都是資產，不僅要流行，還要能流傳。

這樣一來，就算歌手想要休息，這些經年累月已具價值的作品，還能變成生活上的依靠和基金，就像 1960 年代的披頭四（The Beatles）或是國際巨星麥可傑克森（Michael Jackson），他們的家人至今也都還在領版稅。

從小就懂儲蓄

現在偏愛債券

因為對金錢有憂患意識，趙傳沒有被驟來的名利沖昏頭，在錢來得又快又多時沒有揮霍，再加上懂得「守成」，因而能積累自己的財富，甚至在多年前就幫孩子存好了千萬教育基金。

軍人子弟出身，家中有 6 個小孩，食指浩繁，趙傳從小就很節儉，國中畢業便開始打工，人生的第一雙球鞋，就是他用打工 3 個月的工資買來的。「我那時候好開心，把球鞋放在床頭，每天都要聞聞新鞋的味道才肯睡。」趙傳笑道。

他從國小就有儲蓄習慣，每年的紅包錢都會存進郵局，也會集郵，當年政府特別鼓勵「集郵三益：怡情、益智、儲財」，當兵前趙傳的集郵數量不少，1980 年代（民國 70 幾年）時，他大概已經花了 10 多萬元在郵票上頭。

「我對錢很珍惜，錢就是要用在對的地方，發揮它最大的效果！」趙傳認為，身為歌手，從事的就是高風險的事業，所以他的理財方式必須選擇「穩定中求發展」的項目，這也是他和太太比較不一樣的地方，太太比較希望把錢投入股市，但趙傳對高風險的股市完全不感興趣。

高利率時代，他把錢放銀行定存；利率變低時，他便轉而投資可穩健增值的債券，或是購買銀行理專推薦的獲利率 4%～6% 的理財商品，再把賺到的錢存起來做兒女的教育基金。

來源：《Money 錢》 2019 年 8 月

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