澳洲股市今年漲幅達18% 創10年新高

據《彭博社》報導，儘管澳洲經濟成長疲軟且房市價格委靡不振，但在電信、科技類股的領漲以及降息支撐下，澳洲股市今年仍持續走高。截至目前為止，基準 S&P/ASX 200 指數已飆升超過 18%，為市場挹注 2100 億美元，刷新 10 年紀錄。

今年澳股漲勢已達 18%，創近 10 年新高 (圖：Bloomberg)

今年電信服務類股上漲 30%，成為澳股中表現最佳的板塊，科技股位居第二，礦業等原物料類股則位居第三，其今年在鐵礦石反彈後上漲 23%。

澳洲央行 (RBA) 今年 6、7 月連續兩個月降息，花旗表示，市場預估澳洲央行在未來 6 個月內將繼續降息，可望使 S&P/ASX 200 指數在明年創下歷史新高。此外，鐵礦砂價格上漲以及債券殖利率下探也將刺激股指成長。

花旗 (Citigroup Inc.) 於上個月的報告中寫道，投資人對於貨幣寬鬆政策的預期，將推動股市走高，殖利率下降可能進一步延長市場對股票的需求，帶動股市成長。

而摩根士坦利 (Morgan Stanley) 與花旗持相同看法，認為澳股將持續走高，對澳股表現樂觀以待。高盛 (Goldman Sachs) 則表示看空，並下調市場評級至「減持」，顯示分析師間對於澳股走勢依舊存在分歧。

此外，彭博社分析，皇家調查委員會針對金融部門調查落幕後，投資人的擔憂情緒稍微緩和，銀行與金融類股皆受到提振。

(圖：Bloomberg)

摩根士坦利分析師稱，2020 年利潤前景將有所改善，澳洲股市可能受到較穩固的政治格局以及降息預期支撐。

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