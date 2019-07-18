20年來鐵礦砂產出首次下滑 澳洲恐結束27年的經濟擴張

受到中國經濟放緩與澳洲國內經濟不佳，澳洲鐵礦砂產出於 20 年來，首次出現下降，這樣的趨勢，很可能導致澳洲結束創紀錄的 27 年經濟擴張，轉為經濟衰退。

世界最大的綜合礦業公司：必和必拓 (BHP) 週三 (17 日) 表示，截至 6 月底為止，全年的鐵礦砂產出已下滑 2%，這是自 2002 年以來，首次出現下降。

週二 (16 日) 力拓集團 (Rio Tinto) 也表示，預估全年挑礦砂產出將下滑 5%，是 2001 年數據追蹤以來，首次出現萎縮。

在澳洲排名第三的鐵礦砂企業：福特斯庫金屬集團 (Fortescue Metals Group) 預計，截至 6 月為止的年度，產出也下降 3% 至 1.65 億噸。

澳洲三大鐵礦砂生產商產出 (來源: Nikkei)

最大型的企業產出同步下滑，導致澳洲政府估計，全國的鐵礦砂產量，在截至 6 月份為止的財政年度，下滑 1% 至 8.9 億噸。這是澳洲自 1999 年財政年度的統計數據之後，第 1 次出現產量下滑的局面。

不過，目前鐵礦砂價格飆漲。澳洲生產給中國含量達 62% 的鐵礦砂價格，攀升至每噸 120 美元，比今年初大漲了 60 % 以上。

分析師指出，鐵礦砂價格的上漲，是出於短期的天災所致。澳洲去年 11 月發生火車出軌，必和必拓被迫延遲鐵礦砂的運輸。此外，今年 1 月在澳洲港口發生了火災，也導致運貨停滯。今年 3 月，在關鍵的鐵礦砂生產區附近，產生熱帶氣流也造成了影響。

因此，儘管鐵礦砂短期價格看起來正向，但鐵礦砂業內人士表示，中長期的前景堪憂，主要原因在中國。

澳洲出口的鐵礦砂有 80% 是銷往中國。然而中國第 2 季 GDP 僅 6.2% 創下 1992 年來最慢增長，對澳洲的鐵礦砂產業受到衝擊。

Commonwealth Bank of Australia 大宗商品分析師 Vivek Dhar 表示，中國正在準備進一步的刺激措施，但是，這些政策對鐵礦砂的需求，可能不再如以往攀高。尤其是，中國將可能轉向以電弧爐 (electric arc furnaces) 生產鋼鐵，這種方式將需要消耗廢鋼而非鐵礦砂。

中國 6 月份進口鐵礦砂為 7500 萬噸，是 2016 年 2 月以來最低水準。野村投信經濟學家 Tatsufumi Okoshi 認為，考慮到中國的固定投資結構轉變，中國的鋼鐵需求增長，已經從高峰滑落，對於鐵礦砂的需求，將帶來進一步的影響。

分析師認為這樣的趨勢，很可能進一步導致澳洲經濟轉為衰退。

澳洲經濟過去很大程度受到大宗商品出口的支撐，在沒有經濟衰退的情況之下，澳洲經濟成長已經擴張超過 27 年，創世界紀錄。2008 年第 4 季全球經濟陷入金融危機時，澳洲經濟得以延續的推動主力，就是中國對大宗商品的需求攀升，隨著鐵礦砂與煤炭的出口，持續推高了經濟增長。(經濟衰退定義：連續兩季 GDP 負成長)