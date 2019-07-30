今年首季三重區購屋坪數最小 林口最大達59坪

根據聯徵中心統計資料顯示，今年第 1 季房貸樣本數在 120 件以上的行政區，平均房貸族購屋面積最小的區域是三重區，平均建物面積 32.1 坪，購買房屋總價約 1156 萬元，其次則是台北市中山區、新北市板橋區，平均購買坪數最大的區域是新北市林口區，平均購買坪數 59 坪。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，都會區捷運站點周邊與房價越高的區域，購置小宅的行為越普遍，統計顯示，今年第 1 季購買坪數最小的前 5 名，都在台北市與外圍第一圈的區域，第 1 名是三重區，其次則是北市小宅交易量最大的中山區，第 3 名則是捷運板南線上的板橋區，第 4 名則大同區與新北市的汐止區。

三重區今年第一季新增的房貸族，平均購買 32.1 坪，購屋金額約 1156 萬元，中山區平均購買 33.6 坪，購屋金額 2297 萬元，第三名板橋區，平均購屋 33.9 坪，購屋總價為 1303 萬元。

另外，購買坪數最大是新北市林口區，平均購屋 59 坪，購屋總價約 1489 萬元，平均房價比起三重多出約 333 萬元，但建物面積可以多買 27 坪，購屋面積最大的 2-5 名則都是大台北以外的區域，包括台南市北區、台中市南屯區、高雄市鼓山區與桃園市大園區，購屋面積 57-58.7 坪左右，平均總價為 1061-1413 萬元。

曾敬德表示，新北市的外圍區與大台北以外的都會區，因為房價水準相對平價，一般購屋族購屋壓力不若雙北市大，相對可購買標準三房產品，不必因為屈就於房價而選擇小三房或兩房產品，平均購屋面積比起北部大出許多。