〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行不夠鴿 歐元消化降息預息後彈升

歐洲央行周四宣布利率維持不變，但調整利率前瞻指引，利率將維持目前或更低的水準，在市場認為仍不夠鴿派下，歐元震盪劇烈，盤中一度挫至 1.1100 關卡，隨後進行反彈；市場並關注今晚美國公布 GDP 數據，對下周聯準會利率走向至關重要，預期將再度引發市場波動。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，美國近期強勁的經濟數據顯示，聯準會下周降息將是採取預防措施，並非全面寬鬆周期的開始。

AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 認為，歐洲和美國央行將積極採取刺激措施，顯然美國聯準會下周降息已做好準備，目前各國央行正在捍衛自己的地盤。

歐洲央行此次利率按兵不動，丹斯克銀行表示，歐元投資人應該關注歐洲央行將如何提高通膨，而歐洲央行九月利率決議將是歐元多空動向的關鍵，預期將大幅調降存款利率至少 20 個基點，將導引市場過剩流動性增加，扭轉通膨預期，並削弱歐元。

巴克萊預期，歐洲央行調整前瞻指引，將為降息敞開大門，預期歐洲央行將在 9 月、12 月和明年 3 月分別降息 10 個基點。