川普債務狂歡持續 美債發行規模將邁向新高

鑒於華盛頓的最新預算協議顯示美國債務狂潮將持續，預計財政部將連續第三次將季度發債規模維持在紀錄水平。

美國政府外債規模 (圖片：Bloomberg)

美國總統川普曾表示，他會消除國家債務，但如今他勢將批准一項近兆美元的年度赤字預算案。在一定程度上因為這樣，華爾街預計美債發行量增加可能在一年內出現。

債券交易商預計周三的季度再融資聲明會維持現狀。目前預測都集中在一個觀點上，即財政部將在 8 月 6-8 日的發行安排中將 3 年、10 年、30 年期債券拍賣規模維持在創紀錄的 840 億美元總額不變。對比來看，2016 年美國大選時，發債總規模為 620 億美元。

不過，分析師普遍認為，發債水平穩定於此的狀態也只能維持這麼長時間了。兩黨通過了一項為期兩年的暫停債務上限預算協議，這也為在此期間政府支出增加 3240 億美元從而超出現有預算上限鋪平道路。這推動多數交易商預期始於 2020 年 10 月的 2021 財年發債規模增加。

「赤字正在上升，而且支出增加的動力也非常強，」Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示。「到明年下半年，財政部將不得不再提高息票規模。」

由於川普已經在財政約束方面將共和黨的傳統理念拋開，而且這個問題在民主黨的大選議題中也未處於顯著位置，因此華盛頓未顯示出放緩支出的跡象。

眾議院於 7 月 25 日通過了提高債務上限及預算法案，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 表示，他希望參議院本周就此掃清障礙遞交川普簽署。

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