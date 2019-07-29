三大動能挹注 星展集團2019上半年淨利年增逾一成

星展集團今 (29) 日公布今年上半年獲利，在淨利差擴大、企業貸款增加與服務費收入成長三大動能挹注下，上半年獲利共新幣 32.5 億，較去年同期增加 12%，再創歷史新高。

進一步分析星展集團獲利結構，其中 淨利息收入共新幣 47.4 億、年成長 9%，以固定貨幣匯率計算，貸款上升 5% 至新幣 3500 億，其中以非交易企業貸款的成長幅度最大，成長幅度達 10%，主要受惠於亞洲地區整體業務表現良好；此外，隨著新加坡和香港利率上升，帶動淨利差擴大 6 個基本點至 1.90%。

淨服務費部分上半年收入共新幣 15 億，年增 3%，由於亞洲地區的交易增加，信用卡的服務費收入共新幣 3.8 億、年增 18%；交易的服務費年增 4%，主要來自現金管理服務費上升。另外，財富管理的服務費年增幅約 3%。



另外，其他非利息收入年增幅 35%，主要受惠於利息和外匯收入增加，其中交易收入年增 34%，投資證券的淨收益增幅超過 3 倍。



以業務別來看，消費金融與財富管理業務的收入年增幅 15%，主要來自存款和信用卡收入，企業金融業務的收入年增幅 9%，因現金管理的收入增加，金融市場的收入年增幅 39%。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，雖然經濟不明加上地緣政治緊張局勢升溫，但集團在業務穩定、靈活操作挹注下，帶動上半年業績穩定成長。

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