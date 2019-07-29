勢在必行！英國正準備無協議脫歐

「政府正在擬定一項假設，英國將在 10 月 31 日沒有達成協議的情況下離開歐盟」Michael Gove 說。

Michael Gove 是英國新政府的首席幕僚。他表示，在截止日期前，布魯塞爾不會達成協議，「這是事實也是前景」。

根據泰晤士報報導，Michael Gove 表示，雖然目標仍然是簽訂協議，但政府需要為每一個可能發生的情況做好準備。「隨著新總理，新政府和新任務的日漸明朗，我們將於 10 月 31 日退出歐盟。 沒有但書、也沒有更多的延遲，英國脫歐是進行式。」他說。

「直至目前，歐盟領導人已表示不會改變現行的做法，即仍希望採用與前梅伊政府協商的脫歐版本。」Michael Gove 補充說：「我們仍然希望歐盟會改變主意，但我們仍須做出硬脫歐的最壞假設。」

Gove 表示，政府將盡「我們所有努力」來為英國爭取一筆好交易，但只是簡單地向議會提交前首相梅伊 (Theresa May) 的退出協議是不夠的。

他說，無協議的計劃現在是「優先選項」，如英媒報導所述，Boris Johnson 已經組建了一個由六位主要部長組成的「戰鬥內閣」，以「任何必要的方式」在 10 月 31 日之前促成英國退歐。

英國財務大臣 Sajid Javid 表示，本週將有「重大額外的財政支出案」，以便英國在 10 月 31 日準備「完全離開」歐盟，無論是否達成協議。

Javid 告訴星期日電報，額外財政支出將包括為該國「有史以來最大規模的政令宣傳」提供資金，以確保個人和企業了解此政策並為無協議退出做好準備。

「在我的領導下，財政部將有新的優先事項，並將在幫助實現英國脫歐方面發揮作用」他說。「在我擔任財政大臣的第一天，我交待行政官員需即刻理解並準備更多需要投入的資金才能讓英國在 10 月 31 日完全準備離開，無論協議與否」

Javid 補充說，他計劃為 500 名新的邊防部隊行政人員提供資金，並在該國港口周圍尋找新的基礎設施，以盡量減少擁堵並確保貨物的流動。

與此同時，民意調查顯示保守黨在新領導人選舉後受到「鮑里斯式反彈」的推動。 自 Boris Johnson 成為首相以來，保守黨已經獲得了 10 個百分點，來到 30%。根據 Opinium 為 Observer 提供的新民意調查顯示。

民意調查顯示保守黨受益於遠離英國脫歐傾向的支持激增。儘管被推到了第二位，工黨也上漲了 3 個百分點至 28%。