憂全球經濟成長趨緩 油價一度跌破63美元

全球經濟成長趨緩，投資人對原油需求前景感到擔憂，今 (29) 日國際油價走跌，布蘭特原油一度跌破每桶 63 美元。

台北時間週一下午 5 點 02 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.02%，至每桶 63.36 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.11%，至每桶 56.26 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，布蘭特原油一度跌破每桶 63 美元，西德州中級原油亦走跌。

上週五，美國公布第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增率初值，數值為 2.1%，優於市場預期；不過，與首季的 3.1 相比，明顯下滑。

此外，美國第 2 季經濟成長，主要受惠於消費支出，但投資方面，則出現負成長，顯示經濟面臨諸多不確定性，已對企業信心造成影響。

值得注意的是，他國經濟成長趨緩的現象，比美國更加明顯。

歐洲央行 (ECB) 上週召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，並於聲明中指出，至少會維持「當前或更低」的利率水平至 2020 上半年。

ECB 聲明稱，有必要在較長的一段時間內，採取高度寬鬆的貨幣政策立場，主因在於，無論實際或預期的通膨率，都一直低於目標水平；若中期通膨率持續低於目標值，ECB 將採取行動。

另一方面，美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽今日率團前往上海，與中方展開新一輪貿易談判，外界普遍認為，此事具積極意義，但短期內還無法達成協議。