能源盤後—市場基本面處於拐點 本週溫和收升

週五 (26 日) 交易，原油期貨價格在小漲和下跌間徘徊，本週原油溫和收高，而交易者也持續對需求成長的前景感到煩躁。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 18 美分或 0.3%，收每桶 56.20 美元。本週漲幅 0.8%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 11 美分或 0.2%，收每桶 63.37 美元。本週漲幅 1.5%。

油田服務公司 Baker Hughes 公布本週美國石油鑽井平台數量減少 3 個，降至 776 個，但期油走勢未見相關波動。

Jefferies 分析師 Jason Gammel 週五報告指出，「石油市場基本面正處於拐點，在市場益發擔憂全球經濟成長狀況之際，美國石油產量增加，抵消了 OPEC 減產的效果。」

他認為 OPEC + 減產協議必須延長至 2020 年結束才足以讓石油市場接近供需平衡。

Gammel 估計，因應 OPEC 延長減產協議，OECD 庫存到今年結束將下降約 25 萬桶 / 日。先前該券商估計為下降 40 萬桶 / 日，但因美國產量增加而沖淡下降力道。

與此同時，原預期 2014 年油價崩潰後，非美國、非 OPEC 的供應量下降，但這一點卻未實現，係因產業調整自身成本結構，以適應更低價的環境。

分析師表示，面臨似乎樂觀的供應面發展，例如美國原油庫存連續 6 週下降、伊朗與英美等國之間的關係益發緊張，石油漲勢卻一直遭壓抑，可見目前市場供應充足。

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品分析師 Michael Tran 報告指出，「儘管中斷風險不斷上升，但石油價格卻無法實現大幅度且持續的上漲，由此可見，目前現貨市場供應相當充裕。」

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