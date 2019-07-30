能源盤後—中美重啟貿易談判 Fed預計降息 支撐原油收高

週一 (29 日) 交易，中美計畫重啟貿易談判，以及 Fed 本週預計將宣布降息，分析師認為這些是原油今日收高的支撐力。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 67 美分或 1.2%，收每桶 56.87 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 15 美分或 0.2%，收每桶 63.62 美元。

原油一直無法明確反彈上漲，儘管美國原油庫存連續 6 週下降，且中東地緣政治風險上升，因霍爾木茲海峽油輪擄事件，伊朗與英美等國間的緊張氣氛愈來愈濃厚。霍爾木茲海峽是全球石油運輸的關鍵阻塞點，全球海運石油約有 1/3 需通行該海峽。

美國去年 5 月退出 2015 年擬定的伊朗核子協議，美伊之間關係開始緊張。英國週一派遣軍艦護送該地區英國船隻，並警告伊朗必須釋放本月扣押的掛有英國國旗的油輪。

麥格理資本 (Macquarie Capital) 分析師週一報告指出，上週原油庫存減少約 1000 萬桶這一點仍是美國原油短期漲勢的支撐力，但因經濟越來越不樂觀且全球供應量充足，原油長期前景令人擔憂。

「我們相信，價格上行的窗口正快速關閉，我們正逐步降低信念，雖然我們仍維持石油正面前景看法至 9 月整個月，或 Brent 每桶 70 美元，但我們認為長期曝險的前景下降。」

與此同時，Fed 預計週三宣布降息 25 個基點，這也將是全球市場的關鍵拐點，因為各國央行試圖遏制全球經濟放緩的情形，而全球經濟放緩恐使全球能源消耗量減少。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「全球經濟成長前景仍脆弱，所以能源交易者將密切關注貿易談判和 Fed 政策這兩邊的最新消息。」

中美重啟的正式貿易談判預計本週二在中國上海舉行，美國貿易代表 Robert Lighthizer 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將領導談判，原油交易者關注談判是否有進展，因這可支撐全球經濟成長。

美國川普總統曾臆測，中國可能會避免在美國 2020 年總統大選前與美國簽訂關稅協議。「我認為中國可能會說『再等等看』，當我獲選，他們就會立刻簽訂協議。」

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