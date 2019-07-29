日內閣府：若美啟動第4輪關稅 可能影響自家消費者

日本內閣府上週五 (26 日) 發布《世界經濟的潮流》報告書指出，在美國課徵額外關稅的品項中，自中國進口產品所佔的比例，可望在進入第 4 輪時達到 4 成，也就是說，美國對中貿易依存度將隨之提高，影響美國消費者甚鉅。

分析指出，若川普政府啟動第 4 輪額外關稅，尋找替代中國的產品變會得更加困難，加上關稅課徵範圍愈來愈大，手機、筆電等生活用品相關品項也無可倖免，進而提升美國消費者負擔。

美國向中國課徵額外關稅第 1 輪主要以工業機械為對象，規模達 340 美元，對華依存度占比達到 6.2%。隨著 2、3 輪額外關稅陸續啟動，課徵商品擴大至積體電路、食品以及家具等，若美國進一步實施第 4 輪關稅，估計影響商品規模能達到 3000 億美元，屆時美國對華依存度也將提升至 42%。

雖然川普持續強調額外關稅所產生的負擔將由中國承受，但報告書指出美國的負擔也會因此加大，因為中國產品被徵收額外關稅後沒有下調價格，對於美國企業與消費者來說，負擔風險可能因此轉移。

若兩國的貿易爭端持續，可能提升企業投資削減的可能性，影響到世界經濟。日本內閣府日前表示，世界經濟惡化程度已超乎預期，國際貨幣基金 (IMF) 也在近期下調世界經濟的成長預測。

中美兩國將在 6 月的領袖會談中就重啟貿易進行協商，美國方面表示，目前沒有啟動第 4 輪額外關稅的打算。