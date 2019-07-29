中美談判重啟 新興成熟股兩樣情

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美預計於本週在上海重啟貿易協商，美國總統川普透過推特宣布美國債務上限與預算達成跨黨派協議，加上上週公佈財報大多表現不錯，市場密切關注本週利率決策會議，美股上漲 1.65%；

2. 歐洲央行如預期維持利率不變，但強調在前瞻指引中，透露更多可能降息或貨幣寬鬆的可能性；另一方面硬脫歐派強森接任英國首相，重申其立場，添加英國無協議脫歐可能性，英國股市下跌，然歐洲股市上漲 1.27%。

新興市場

1. 貿易戰糾紛持續延燒到日韓地區， 7/22 上海科創版正式啟動當日有壓低主板表現，好在市場氛圍改善，美國可能放寬對華為的制裁，MSCI 中國股市全週上漲 0.54%；

2. 巴西 6 月份通膨、經常帳、外國直接投資紛紛下化，壓低拉丁美洲股市表現；俄羅斯央行如市場預期降息一碼，然與韓軍的衝突事件拖累俄羅斯股市下跌 0.18%。

債券市場

1. 美國優於預期的消費與新訂單數據，降低市場預期聯準會本月降息的機率，美國 10 年期政府債券殖利率反彈至 2.07%，指數價格小幅下跌 0.24%；

2. 風險性債券隨著市場情緒改善，全球高收益債券上漲 0.27；在新興市場債券部分，新興市場國家通膨溫和，且多為鴿派的態度支撐價格表現，上漲 0.21%，當地貨幣計價新興市場債則受到美元走強影響，下跌 0.57%。

原物料、匯率

1. 美國債務上限危機延後及歐洲央行不如市場預期鴿派，推升美元升值 0.88%；IMF 調降墨西哥和巴西 GDP 預估，拉低新興市場貨幣表現。

2. 市場降低美國降息急迫性的預期，與美國製造業採購經理人數值來到 50 榮枯分水嶺的兩消息拉鋸下，金價小幅下跌 0.46%。

資料來源: Bloomberg, 2019/07/29（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/26）

市場報酬率

資料來源： Bloomberg, 2019/07/29（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/07/26）

三大市場關鍵事件及分析

1. IMF 再度下調全球經濟成長率

IMF 下調對今明兩年全球經濟成長率預期，其中，美國今年預估成長率上調 0.3%，為少數樂觀國家，而巴西則下降 1.3%，看法最為保守。

已開發國家金融環境更寬鬆

資料來源：IMF，「鉅亨買基金」整理，2019/7/24

2. 新債王：小心以對

新債券天王岡拉克認為，從製造業數字來看，美國經濟有很大可能性於明年選舉前陷入衰退，投資人該密切注意領先指標年增率，若跌破 0%，高收益債券價格恐受衝擊。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/7/24。

3. 歐洲央行忍住，但下次降息機率大增

儘管歐洲央行宣佈維持利率不變，但在經濟火車頭德國數據不斷惡化的同時，歐洲央行此次應只是為了先觀望美國與日本央行動作，下次降息機率大增。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/7/25。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/7/25。

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