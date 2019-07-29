中國國務院首度記者會回應香港局勢 仍支持林鄭月娥

香港連續數週的抗議活動，都出現警民衝突的流血事件，也造成國際關注。中國國務院港澳事務辦公室今 (29 日) 首度公開回應，表明支持特首林鄭月娥依法施政、支持警方嚴正執法的立場。

港澳辦新聞發言人楊光表示，6 月份以來，香港發生了數次較大規模反對修訂條例的遊行集會，特區政府於 6 月 15 日決定暫緩修例工作，相應的立法工作也隨之完全停止。對特區政府的這一決定，中央政府表示支持、尊重和理解。

楊光指出，但近 1 個多月的遊行示威和暴力衝擊活動，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成了嚴重影響，他表明 3 點意見：第一，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力；第二，希望香港社會各界人士堅決守護法治；第三，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。

港股今天開低走低，至 10:00 跌幅已超過 1%，隨後擴大到 1.6% 附近。在 15:00 記者會之後不久，買盤介入，港股跌幅縮減，最終收於 28121 點，跌幅 0.97%。

港股走勢 (圖表取自 google)

智庫：北京可能等待局勢轉變

在北京正式回應前，雪梨智庫 Lowy institute 東南亞部門主管 Ben Bland 認為，應對香港近日的局勢，北京有 3 個方向，一是等待局勢轉變；二是北京直接介入，實行戒嚴；三是當局做出有意義的讓步。

Bland 指出，最可能的結果，北京與香港當局等待抗議活動趨緩，並在香港秩序逐步回復後，逮捕集會領導人。他表示，北京不太可能直接干預，因為這代表「一國兩制」原則的終結。

Amber Hill Capital 基金經理 Jackson Wong 表示，北京政府已經宣稱，可在必要時讓解放軍入駐，但此舉無疑會對市場帶來巨大負面影響，打擊香港基本上自治的理念，可能造成投資者逃離。

美國商會香港分會則呼籲，香港政府應採取行動，解決香港近期騷亂背後的不滿，並表示應採取措施恢復低迷的商業信心。

美國商會表示，香港領導階層應該針對抗議活動的各個層面，委任一個具有國際公信力的獨立調查，並正式撤回現已暫停審議的逃犯條例，這是他們訪查會員中絕大多數人的觀點。