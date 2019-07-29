傳明年新款iPhone都將支援5G 郭明錤點名穩懋將最受惠

隨著 5G 時代來臨，國際手機品牌大廠陸續推出 5G 智慧型手機搶市，市場傳蘋果 (AAPL-US) 也將在明年推出支援 5G 的 iPhone，天風國際證券分析師郭明錤更預測，明年 3 款 iPhone 都將支援 5G，點名博通 (Broadcom)、穩懋 (3105-TW) 將是最大受益者。

郭明錤指出，明年 5G 將成手機必備功能，若 iPhone 不支持 5G 服務，恐無法爭取運營商補貼與消費者購買意願，可看出蘋果正積極布建 5G 通訊服務，包含日前宣布收購英特爾晶片事業部門，為開發 5G 產品準備更多資源，並有助推廣 AR 生態，預期明年推出的 3 款 iPhone，都將同時支援 mmWave(毫米波) & Sub-6GHz。

郭明錤進一步指出，博通的供應商穩懋，將是蘋果研發 5G iPhone 手機的最大受益者，即便蘋果只推出支持 mmWave 與 Sub-6GHz 的 5G iPhone，穩懋與博通都將受益於大幅成長的手機功率放大器 (PA) 需求，就算博通研發失敗，蘋果改採高通 RF360，穩懋仍是獨家供應商。

雖然穩懋處於 5G 時代的領先地位，但郭明錤也提出 3 項風險，包含新產品生產遞延、美中貿易戰導致的需求低於預期、以及非蘋業務不如預期。