康和證推動日企來台上市 拿下2家日企承銷案

康和證 (6016-TW) 積極推動承銷業務，尤其著眼於海外企業來台上市櫃，在 2016 年成功輔導日企大拓 - KY(8455-TW) 來台第一上櫃之後，7 月中旬與證交所前往日本展開為期 6 天參訪，拜訪多家日本企業和中介機構，其中包括 2 家由康和證輔導中的企業，康和證透露，其中一家是日本保健食品公司環貫綠佳利。

康和證說明，此次陪同證交所拜訪兩家正由康和輔導中的日本企業，其中一家是保健食品公司環貫綠佳利，以「made in Japan」的產品設計能力、品質和會員的網路力量做為其核心價值；而另一間企業因客戶要求暫不能透露，其主要專注於汽車領域，除了生產相關零組件產品外，並具有設計能力，配合越南、中國和馬來西亞廠進行歐系車市場的開發，獲利穩定成長。

康和證進一步指出，目前日商除了關心來台上市櫃的相關規定，也關注太陽能發電、風力發電，長照和不動產建築等產業，不僅日本的中介機構期望與康和證發展未來的合作機會，日本企業也期望透過康和證的引薦來台掛牌籌資。

為開拓日本市場，康和證董事長鄭大宇特別建立日文團隊，由精通日文的業務和輔導人員專案服務日本企業，已有系統建立日本各中介機構人脈，並不定期赴日舉辦說明會，向日本企業介紹台灣資本市場，同時拓展台日業務合作、企業併購、公開收購等。