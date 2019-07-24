穩懋搭5G商機列車 外資上調目標達300元

市場看好 5G 通訊未來應用發展，將目光轉往砷化鎵族群，其中砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 將於下周二 (30 日) 舉辦法說會，外資今 (24) 日發布報告，看好下半年華為手機出貨回升、博通拿蘋果訂單，均有助穩懋營運成長，美林證將目標價上調至 300 元，匯豐也上調至 227 元。

美林證表示，中國手機設備商積極尋找射頻元件 (RF) 供應來源，降低對美國供應商的依賴，穩懋將是最大的受益者，預估未來 3-5 年來自中國智慧型手機廠商的營收占比，將達 4 億美元 (約新台幣 124 億元)，另外在 5G 發展帶動下，穩懋在手機功率放大器 (PA) 的代工需求帶動下，營收也將成長 15%，達 16 億美元 (約新台幣 497 億元)。

美林證進一步指出，受惠博通 (Broadcom) 取得蘋果 iPhone 訂單增加，亞洲客戶晶圓代工需求提升，及 VCSEL 的季節性需求升溫，預期本季營收將季增 2 成以上，而台積電先前法說對 5G 產業的樂觀看法，也推升相關產業後市營運看俏，因此維持買入評級，目標價由 220 元上調至 300 元。

匯豐證同樣認為，在華為 PA 需求提升、蘋果將在新 iPad/iPhone 中採用 3D 感測技術推升 VCSEL 需求等，穩懋本季營收可望季增近 3 成，對穩懋維持持有評等，目標價從 180 元上調至 227 元。

外資也認為，雖然 5G 應用、VCSEL 技術等將提升 ToF 3D 感測需求，但仍有手機設計變更，導致的 PA 及 VCSEL 增長率下降的風險存在。