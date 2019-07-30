【馮冠華專欄】再考驗28000點

7 月 30 日推介 - 中教（839）

1）上日港股市況總結：恆指週一受壓，盤中更一度跌穿 28000 點，低見 27945 點，下挫 453 點。但在國務院港澳事務辦公室新聞發言人講話後，跌幅有所收窄，最終以 28106 點收盤，下跌 291 點。成交方面，金額只上升約 1% 至 686 億。港股通南下總成交額按日上升約 8% 至 70 億，流向仍是淨流入，金額約 14 億。滬深股通北上轉為淨流入，但金額不足人民幣 1 億。藍籌 6 升 43 跌 1 持平。



板塊方面，只見本地公用股及內地電力股表現較好，個別教育及物管公司也能逆市做好。近月因減息憧憬的本地地產股，以至領展（823）及港鐵（66）則見沽壓。股王騰訊（700）也逆市做好。做空方面，佔大市成交回升至約 16%。牛熊證街貨最新比例為 65:35，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 68:32。重貨區方面，熊證下移至 28800-28849，牛證也不移至 27700-27749。恆指期貨夜市收報 28128 點，下跌 7 點，高水 11 點。港股 ADR 下跌 30 點，相等於恆指 28076 點。

簡評：由於上證昨整天的下跌幅度也不是太大，所以恆指的下跌，應可解讀為市場對香港自身問題的憂慮；至於港澳事務辦的發言令恆指跌幅收窄，主因是發言人的言論未有偏離早前香港中聯辦的說法，亦未見強硬取態，對市場憂慮會動用解放軍也予以否認而已。平心而論，記招中並沒有任何新事物。這相對高調宣傳的記招，有評論指意義是淡化中聯辦在整件事的角色，是否屬實又是難以考證。唯一大家都可以肯定的，是這記招沒有為現時的局勢解困，社運活動也會持續。筆者從主流的本港媒體瀏覽，下一波或許是今天的港鐵車長罷工及全港大塞車行動，又或是週五的公務員集會，表面上看應是較溫和的。

昨天恆指的下跌，成交金額依然呆滯，某程度上，甚有借勢屠牛之感。恆指最終仍收於上落區中，會否如上週般，週一下瀉然後回穩？由於市場還會觀望中美談判和議息結果，今天的成交金額或會進一步萎縮。最新的牛熊街貨顯示，恆指仍有下行的誘因。另外，上週提及的輪換買賣，即從本地地產及收租股轉至科技及 5G 概念股等仍似在進行，這可解釋鐵塔（788）、中興（763）、中通服（552）甚至騰訊昨天能逆市上升之原因。

昨天盤後，新華（1336）及國壽（2628）均發盈喜，除了 A 股在上半年表現不俗，令保險公司回報頗佳的因素外，主要還是靠減稅降費這政策扶持；板塊或有追捧，而筆者仍偏好平保（2318）。另外，筆者亦建議留意教育股。大部分板塊公司均是 8 月年結，不排除在未來數週有盈喜的機會。大路之選是中教（839），上週推介的中滙（382）也有留意價值。

2）國務院港澳辦發言人在記者會上就香港問題提出 3 項意見，分別為一）促請香港各界人士旗幟鮮明反對暴力行為；二）各界人士堅決守護法治，以及三）希望香港社會盡快走出政治紛爭。發言人又重申支持香港特區政府依法施政，並讚揚警方維護社會秩序的努力。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 29 點或 0.11%，標指和納指則分別下跌 0.16% 及 0.44%。十年期債息回落至 2.063%，美滙指數再上升至 98.06，紐約期油最新報 57.14 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：沽空機構 Emerson Analytics 狙擊南方能源（1573），指控後者誇大收入達 5 倍，大股東設立龐氏騙局，預期股份將「除牌」（Delisting）。

中國人壽（2628）預料，截至 6 月底止中期股東應佔淨利潤按年增長 1.15 至 1.35 倍；扣除非經常性損益後上升 85% 至 1.05 倍。中國人壽解釋，預期盈利大升，主要由於公開市場權益類投資收益按年大幅增加，以及 2018 年度應交企業所得稅減少約 51.54 億元，相應減少期內所得稅費用。

新華保險（1336）公布，預期截至 6 月底止，中期股東應佔淨利潤按年增加約 80%，扣除非經常性損益的股東應佔淨利潤約上升 45%。新華保險解釋，預期盈利上升，主要由於受《關於保險企業手續費及傭金支出稅前扣除政策的公告》的影響。此外，公司保險業務整體盈利能力穩步提升，並將 2018 年企業所得稅滙算清繳適用新稅收政策，對當期損益的一次性調整作為非經常性損益。

德昌電機控股（179）公布，擬以代價 9.48 億元，出售 Harbour Sky(BVI)Ltd 全部已發行股本及貸款。該公司料，出售獲利約 3.2 億元，所得款項將用作一般營運資金。Harbour Sky 持有位於香港利眾街 14 至 16 號的商業物業，以作投資用途。出售完成後，將不再是旗下附屬公司。

台積電（台：2330）減持中芯國際（981），台積電在台交所發布通告指，在 9.07 元減持 1020.2 萬股，涉資約 9253 萬元。

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