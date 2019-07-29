【國泰投信】全球吹起降息風　優先擔保債抗震

◆傳統高收益債升級版，提供全方位保護

全球主要央行態度轉向鴿派，聯準會主席鮑爾近日重申將採適當措施以因應經濟下行風險，預期 7 月降息勢在必行，歐洲央行總裁德拉基亦表示，如果前景沒有改善，歐洲央行可能會實施額外的刺激措施。全球降息風即將吹起，也預示著經濟前景不確定性增高，而台灣投資人偏愛高收益債券基金，根據統計，2019 年上半年美國高收益債券違約率微幅上升至 2.7%，雖然仍低於 20 年平均 3.7%，但投資人仍應留意經濟放緩帶來的違約率風險 (圖一)。

國泰投信債券投資部經理人王心怡指出，偏好穩健型資產的投資人，不妨將資產轉向有優先擔保順位的債券，可以說是傳統高收益債升級版，當違約風險發生時，優先擔保債回復率高於其他債券，並且為第一求償順位，將有效降低違約時的損失，讓投資人更有保障。另一方面，優先擔保債券與一般高收益債相較，擁有較高票息率及較低波動率，提供全方位的保護。

具備高防護及較佳收益，又能擁有較低波動率，使得優先擔保債券受到投資人青睞，金融海嘯後，優先擔保債券快速成長，但因為券種珍貴，多半持有在法人手中，散戶因不得其門而入，參與度相對低。國泰投信自 2018 年 5 月推出納入「優先償債權? 及「擔保品? 投資策略的國泰主順位資產抵押高收益債券基金 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，提供散戶參與優先擔保債券的投資機會。

王心怡補充，展望未來，中美貿易戰仍有很長的路要走，仍將持續影響金融市場，而歐洲有英國脫歐風險，還有全球經濟趨緩疑慮升溫，未來市場波動勢必加大。此時優先擔保債券商品是非常適合持有的投資標的，國泰主順位資產抵押高收益債券基金 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，推出一年以來，每月穩定配息，以新台幣計價別來看，今年以來至 6 月止，年化配息率介於 4.73%~5.54%(表一)，提供投資人兼具良好收益與抗波動之債券投資標的。

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