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【國泰投信】全球吹起降息風　優先擔保債抗震

※來源：國泰投信

◆傳統高收益債升級版，提供全方位保護
全球主要央行態度轉向鴿派，聯準會主席鮑爾近日重申將採適當措施以因應經濟下行風險，預期 7 月降息勢在必行，歐洲央行總裁德拉基亦表示，如果前景沒有改善，歐洲央行可能會實施額外的刺激措施。全球降息風即將吹起，也預示著經濟前景不確定性增高，而台灣投資人偏愛高收益債券基金，根據統計，2019 年上半年美國高收益債券違約率微幅上升至 2.7%，雖然仍低於 20 年平均 3.7%，但投資人仍應留意經濟放緩帶來的違約率風險 (圖一)。

國泰投信債券投資部經理人王心怡指出，偏好穩健型資產的投資人，不妨將資產轉向有優先擔保順位的債券，可以說是傳統高收益債升級版，當違約風險發生時，優先擔保債回復率高於其他債券，並且為第一求償順位，將有效降低違約時的損失，讓投資人更有保障。另一方面，優先擔保債券與一般高收益債相較，擁有較高票息率及較低波動率，提供全方位的保護。

具備高防護及較佳收益，又能擁有較低波動率，使得優先擔保債券受到投資人青睞，金融海嘯後，優先擔保債券快速成長，但因為券種珍貴，多半持有在法人手中，散戶因不得其門而入，參與度相對低。國泰投信自 2018 年 5 月推出納入「優先償債權? 及「擔保品? 投資策略的國泰主順位資產抵押高收益債券基金 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，提供散戶參與優先擔保債券的投資機會。

王心怡補充，展望未來，中美貿易戰仍有很長的路要走，仍將持續影響金融市場，而歐洲有英國脫歐風險，還有全球經濟趨緩疑慮升溫，未來市場波動勢必加大。此時優先擔保債券商品是非常適合持有的投資標的，國泰主順位資產抵押高收益債券基金 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，推出一年以來，每月穩定配息，以新台幣計價別來看，今年以來至 6 月止，年化配息率介於 4.73%~5.54%(表一)，提供投資人兼具良好收益與抗波動之債券投資標的。

國泰投信同步推出好康，即日起至 10 月底止，凡透過國泰 e 家人電子交易單筆或定期定額申購本基金，皆享有 0 手續費優惠，免手續費又能賺利息，這麼好的機會，千萬別錯過！

 

 

【國泰投信獨立經營管理】注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息組成項目相關資料 (將) 揭露於國泰投信網站。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。(1)根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)高收益債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金可投資於符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

 

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