〈2019生技展〉國際媒合、廠商數創新猷 挹注台廠營運活水有感

今年亞洲生技大會使用了 1700 個攤位，其中近 3 分之 2 都是國外廠商；45 場次論壇中，有一半以上由國際重量級嘉賓擔任主講者，是台灣 16 年來難得一件的生醫盛會，主辦單位統計，今年國際媒合與參展廠商數創新高，台廠皆表示，此次的展覽盛況空前，對營運可望有顯著挹注。

台康生 (6589-TW) 副總張志榮指出，原本就與日本大藥廠洽談商業合作，除受惠日韓貿易戰，今年生技展讓雙方在委外製造業務上更緊密，此外，有更多的國外廠商登門詢問，品牌能見度大幅提升。

台業者進一步指出，今年生技展可謂盛況空前，展覽前 2 天幾乎忙於接待外國廠商、法人等，對後續營運可期。

國際合作方面，國家生技園區成立滿一週年，適逢生技大會，分別與日本湘南健康創新園區、國際藥廠阿斯特捷利康公司簽署合作備忘錄，打造亞太創新生醫研究生態圈及啟動國內生醫產業加速器。

法人認為，今年一對一商業媒合會突破 2000 場，創新猷，除提升既有的台廠知名度、加速商業合作，更能有效挹注營運活水，而對於新創團隊而言，則透過政府國際合作，加速產業鏈。

今年生技展中，不少台廠也釋出利多消息，包含杏國 (4192-TW)、因華 (4172-TW)、台康、藥華藥 (6446-TW) 等對後市多表態看好，可望因此推升營運動能。

杏國胰臟癌新藥 SB05PC「帶正電紫杉醇微脂體」，近日獲中國一線用藥三期臨床試驗，目標年底前啟動收案，最快明年第 1 季進行期中分析，法人估，新藥布局進展下，營運可望一年比一年好。

此外，今年主辦單位也舉行國際胰臟癌論壇，邀請台灣、美國、法國、匈牙利及韓國等 5 國胰臟癌治療專家來台演講、進行醫學交流。

台康生拿下 2019 臺北生技獎新創技術獎，其中自行開發的乳癌生物相似藥，預期明年初能完成收案並收送美國 FDA 審查，規劃 2022 年上市，營運將有顯著成長。

劍喬旗下子公司因華，由新任總經理郝為華領軍參展，目前主要有 3 項新藥，包括治療苯酮尿病的罕病用藥因飛諾、口服胰島素新藥 N11005 及高血壓新藥 C08001，其中因飛諾去年取得 300 萬人民幣 (約新台幣 13.7 億元) 授權金，並於今年下半年陸續出貨，若明年順利取得中國藥證，營運有機會轉虧為盈。