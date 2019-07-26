〈2019生技展〉柯文哲：生技將成北市下一個最有機會成功的產業

2019 亞洲生技大展今 (26) 日頒發「臺北生技獎」，台北市長柯文哲表示，臺北擁有完整的醫療體系，帶動產業蓬勃發展，因此，生技也將成為下一個成功的產業，除南港經濟園區外，下一步將拓展士林、北投園區。

柯文哲表示，目前北市有 8 間醫學中心，新北有亞東、雙和醫院，建立大台北生活圈龐大的醫療體系，還有 20 家生技相關大專院校，上市櫃生技公司整體營收中，北市生技公司就占 60%，此外全國 9 成創投、85% 金融也集中在北市。

目前台北市已在南港打造國家生技產業園區，有多家廠商進駐，正在發展中。柯文哲提到，北市 117 個捷運站中，南港的人流成長達 89%，預期 2 年還會持續攀升，他認為，發展產業最重要的策略是找對地方、找對政策，而南港園區中有中研院、國家生技園區等扶植，可打造完整的產業聚落。

除南港外，士林、北投預備基地約 8、9 公頃，今年 10 月開始招租，將成下一個生醫產業發展目標。

2019 臺北生技獎共頒出 3 大獎項，總獎金逾 500 萬元，新創技術獎中，金獎為行動基因「廣泛型癌症基因檢測」、銀獎為鈦準科技「腦部精準定位導航手術開發」、銅獎為泉盛 (4159-TW)「抗過敏單株抗體新藥」。

國際躍進獎只有銀獎，由生展科技 (8279-TW)「好菌，好人生」奪得；技轉合作獎中，由財團法人生物技術開發中心「精準醫療藥物－專一 RAF 激酶抑制劑」拿下金獎。