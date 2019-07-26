〈2019生技展〉杏國胰臟癌新藥明年Q1期中分析 營運一年優於一年

杏輝 (1734-TW) 率旗下子公司杏國新藥 (4192-TW) 與子公司杏輝天力參與 2019 亞洲生技大展，董事長李志文表示，胰臟癌新藥 SB05PC「帶正電紫杉醇微脂體」，最快明年第 1 季可進行期中分析，對後續營運樂觀看待，法人估，在新藥布局進展下，營運將逐步升溫，一年比一年好。

目前全球每年有 40 萬胰臟癌病人，市值高達 135 億美元 (約新台幣 4185 億元)，其中光是中國胰臟癌病人每年就有 11.6 萬人，占全球 25%，預估 2025 年會有 14 萬名胰臟癌病患，因此，近年中國也成主力市場。

李志文表示，SB05PC 已向中國申請胰臟癌一線用藥，並通過中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 許可，執行三期人體臨床試驗，在病患較多的重點城市開設臨床試驗中心。

展望後市，總經理白友烺表示，除新藥有進展外，也正與中國其他廠商洽談合作案，並開發新的適應症方向，後續營運樂觀看待，法人估，近年進攻中國市場有成，營運可望一年比一年好。

杏輝天力則專注在天然植物提取原料，並開發多項腦健康及肌肉能量植物營養素，其中，專利原料管花肉蓯蓉提取物 Memoregain TLCT-Plus，已在中國做逾 3000 個臨床試驗，證實可提升記憶力、認知能力及有效預防痴呆症。

此外，首創專利醒腦因子「杏補宜核桃肽粉，則可改善記憶、增進神經生長、清除腦內自由基、促進大腦排毒等。