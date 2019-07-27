川普施壓谷歌 懷疑其與中國合作危及美國國安

美國總統川普週五 (26 日) 繼續向谷歌 (GOOGL-US) 施壓，在推特上直指谷歌友與中國合作，並且有對國安造成顧慮的嫌疑。

此前美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於 24 日排除了中國滲透進該公司的任何安全疑慮，而川普也在 16 日表示會試著對谷歌進行「檢查」。

川普施壓谷歌 (圖片: 川普推特)

川普在週五 (26 日) 一條推文表示，「關於谷歌和中國的關係，如果有任何問題，我們會立即找到它」川普沒有在推文中提供谷歌與中國業務存在國安問題的任何證據。

週三，美國財政部長梅努欽與 CNBC 採訪中表示，他和川普都與谷歌首席執行官進行了直接會談，並確信這家科技公司與中國的合作「非常非常有限」。

「谷歌是一家希望幫助美國的美國公司」梅努欽說道。

Alphabet 旗下的谷歌拒絕發表評論。本月早些時候，該公司最高政府事務官員在美國參議院聽證會上表示，它在中國的業務不多。

政府事務和公共政策副總裁 Karan Bhatia 說：「，我們在中國業務，實質上看來的確做得很少，當然與其他任何一家大型科技公司相比都是如此」

谷歌母公司 Alphabet 股價走勢 (圖片: Investing)

由於週四公佈的財報強勁，Alphabet 股價在午盤交易中上漲 11%，該公司宣布第二季度營收超過預期，並宣布董事會批准回購 250 億美元的 C 類股票。

自 2015 年 7 月以來，Alphabet 一直處於最佳狀態，週五 (26 日) 其市值上漲約 800 億美元，達到 8660 億美元。