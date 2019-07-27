川普: 中國可能得等至2020年大選 才能與美國簽署協議

美國總統川普週五 (26 日) 表示，如果中國選擇在 2020 年美國大選後達成貿易協議，好讓他們能夠與另一位美國總統進行談判，他不會感到驚訝，他說道:「我得等到我當上 2020 總統後 才可能和中國簽妥貿易協議」

「如果我有 2% 的機會輸掉選舉，我認為中國不會和我簽署協議」川普在美國高級官員前往上海進行另一輪貿易談判前幾天，在白宮對記者說。

川普認為，中國會更願意與美國民主黨達成協議，因此中國政府可能會想要繼續拖延時間，好與另一位美國總統簽屬貿易協定。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 將與美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週一 (29 日) 前往中國，參加自 5 月會談失敗以來，美中世界兩大經濟體之間的第一次高層面對面貿易談判。

白宮週三 (24 日) 早些時候證實《彭博社》新聞報導，表示美國高級官員下週將在上海宣導知識產權，農業和貿易平衡等一系列問題。

川普和中國國家主席習近平上個月在日本舉行的 20 國集團峰會上會晤，並在長達一年的貿易戰中宣布暫停休戰。

兩大國領導人指示他們的談判代表恢復貿易談判。從那時起，梅努欽和 Lighthizer 和他們的中國同行透過電話討論貿易協議等相關事宜。

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