〈華邦電法說〉看好谷底已過 詹東義：市場需求強勁 Q3起滿載生產

記憶體大廠華邦電 (2344-TW)今 (26) 日召開法說，總經理詹東義表示，市場需求強勁，相信華邦電谷底已過，第 3 季起可望滿載生產，下半年也會比上半年好。

華邦電第 2 季 DRAM、Flash 兩大產品線營收占比已達各半，且 Flash 以小數點差距的百分比領先，受惠銷量顯著成長，營收季增 16.8%。詹東義指出，第 2 季 Flash 稼動率低於 DRAM，但業績表現卻優於 DRAM，顯示訂單顆數持續成長，帶動業績明顯增溫。

即便 Flash 市場第 2 季價格續跌，但詹東義認為，並非所有生意與客戶都是如此，客戶群與產品應用領域，才是市況不佳時，真正決定能否維持穩定獲利的關鍵，也是華邦電第 2 季 Flash 營收逆勢攀揚的因素。目前 Flash 業務營運表現仍穩健，並將持續著眼車用、工業用市場，以追求更佳的毛利率表現。

由於去年第 4 季到今年第 1 季市況很差，華邦電並未要求工廠滿載生產，客戶若沒需求，設備就停下來，今年第 1 季平均稼動率低於 80%，6 月中旬已回升至約 85%。詹東義表示，目前市場需求相當強勁，相信華邦電谷底已過，從客戶需求來看，第 3 季起可望全能生產，下半年也會比上半年好。

展望第 3 季，DRAM 業務方面，詹東義指出，下半年需求可望優於上半年，將持續拓展在中低密度市場的市佔率，並看好受到日韓貿易紛爭影響，下半年 25 奈米製程技術的客戶 design-in(設計導入) 情況，將帶動 25 奈米出貨量較上半年增加。

Flash 業務方面，詹東義認為，在市場歷經庫存去化，加上適逢需求旺季，及物聯網應用需求等因素帶動下，下半年整體需求可望優於上半年，且由於市場對 256Mb 產品需求持續增加，將持續拓展 256Mb 市佔率，並擴大 NAND 產品組合，相信 NAND 業績與獲利能力，都會越來越好。

