長榮海運看市況三利多 3年內運能再增3成 拚全球第5

貨櫃航商長榮海運 (2603-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長張正鏞表示，展望後市，(1) 全球經濟溫和正向成長，(2) 貨櫃市場供需漸趨平衡，加上 (3) 低硫油令新環保法規於 2020 年上路，供過於求的缺口正持續收斂，而下半年起至 2022 年，長榮共將引進 63 艘新船，總運能將增近 30% 至 166 萬 TEU，由目前全球排名第 7 直逼第 5，長期成長動能無虞。

張正鏞說明，現有長榮有船隊運能全球第 7，市占率 5.5%，其中有 114 艘自有船舶 (運能占 45%)、93 艘租賃船 (運能占 55%)，自下半年起將有新船陸續加入，年底前將增 8 艘，2020 到 2022 年交船 55 艘船，屆時集團總運能將從目前的 127.71 萬 TEU 增至 166 萬 TEU，增幅近 30%。

張正鏞進一步指出，今年第一季燃油成本較去年同期多了 27%，不過，透過優化船隊，有效降低船租成本達 21%，顯示長榮不斷以大船換小船、或換更節能更好船舶的優化策略有成。

而長榮採取的方式是「規模很重要，船型更重要，尤其現在環保法規變化很大，透過租賃來降低自有資產的風險」。

展望後市，全球經濟溫和正向成長，短期有不確定性，但中長期動能充足，有利帶動貨量。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 分析，貨櫃市場供需漸趨平衡，今年貨量年增 2.5%，運力年增 3.1%，而明年貨量年增 3.1%，明年運力 3.5%，顯示供過於求的缺口逐漸收斂。

此外，低硫油令明年上路，張正鏞說，「海運業者明年上天堂還是住套房，就看如何應對低硫油的規定」，由於內部預計 2019 年至 2024 年，高低硫油價差每噸可達 160 美元，而長榮已決定主要採取裝脫硫器因應，已有 139 艘船舶安裝，未來可繼續使用高硫油，可有效降低燃油成本。