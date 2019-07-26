【日盛投顧】量縮回測10日線

◆盤勢分析

1. 由於美股收黑，台股周五開低走低，權王 2330 台積電與股王 3008 大立光拉回整理表現不佳，電子與傳產同步走弱，指數再度跌破 10900 點的整數大關，收盤報收 10891.98 點，下跌 49.43 點，跌幅 0.45%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收小黑 K 棒，暫時守穩在 10 日均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 1,112.97 億元，呈現量縮拉回。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 5.51 億元；外資 + 22.16 億元、投信 - 2.09 億元、自營 - 14.56 億元。

3.OTC 指數開低緩步走升，收 140.97 點，下跌 0.6%，相對加權指數走勢強勢。目前上檔壓力為前波高 144.8 點，下方支撐為 140 點關卡。

PCB、5G 零星個股表現

1.IP 智財：2330 台積電法說釋出後續展望佳，IP 智財股受市場資金青睞，3443 創意、3035 智源維持高檔走勢。

2.PCB：受到下半年旺季的到來，華新集團 5469 瀚宇博、6191 精成科表現強勢，帶動母公司 1605 華新股價上漲超過 6%；此外，23165 楠梓電、3037 欣興、6213 聯茂、6278 台表科站穩紅盤。

3.5G 商機：工研院宣布攜手 18 家台廠打造 5G 基地台生態系統，激勵相關的個股表現亮眼，網通設備 6166 凌華法說釋出好消息周五領攻，帶動 5388 中磊、3380 明泰呈現上漲；PA 3105 穩懋開低走高。

4. 汽車：2201 裕隆汽車，早盤緩步走高，收盤上漲 5.5%，快入完成填息；2228 劍麟 2Q19 營收創單季新高，且波蘭新廠 2020 年投產，股價再創波段的新高價。

5. 操作建議：市場靜待後續華為與 FED 動作，台股仍受制 10800~11000 平台壓力區，指數區間震盪概率大，仍以個股表現為主。選股方面，短線進出以散熱、PCB、5G 等人氣焦點。