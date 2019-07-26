境外資金回台可進行8大金融投資 台股3大族群優先受惠

配合境外台商資金匯回專法將上路，金管會昨 (25) 日也明定自境外匯回稅後資金的 25% 可進行的 8 大項目金融投資規範，法人表示，雖然可投資 8 種金融產品，其中台股因為具備高殖利率誘因，有助吸引台股資金活水，預期資產股等三大族群將優先受惠。

為吸引海外高達 10 兆元的資金回流，行政院特別訂定「海外資金匯回專法」以租稅優惠為誘因，專法上路後第一年將資金匯回稅率由目前的 20% 降為 8%，第二年匯回稅率為 10%，匯回的資金若進行實質投資，尚可再申請退還 5 成稅款，也就是稅率再砍半，等於最終匯回的稅率可以因為實質投資第一年降至 4%、第二年降至 5%)。

而為鼓勵進行實質投資，該專法允許匯回的 25% 資金可進行金融財務性投資，金管會昨天訂出資金可以投資的金融項目，明訂可投資包括：政府債券、公募公司債、金融債、國際債券、上市櫃及興櫃公司股票、投信基金、期貨 ETF、指數投資證券 (ETN) 等 8 種臺灣有價證券。

金管會還指出，可以避險目的買賣上市櫃認售權證，及從事期貨或選擇權交易，另外，個人可在匯回後資金的 3% 額度內，投保臺灣保障型及高齡化保險商品。

法人認為，雖然可投資 8 種金融產品，但台股因為具備高殖利率誘因，有助吸引台股資金活水，預期一、擁有龐大工業用地或商辦大樓的資產股；二、新建廠房或設備所需的設備股；三、穩定配息與高殖利率兼具的績優股，將是最優先受惠族群。