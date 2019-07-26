【華冠投顧】台股上沖下洗萬一關前震盪!下週有機會挑戰11000點成功嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

台股盤勢分析:

回測月線

在美國四大指數全面拉回下，台北股市今天下跌 - 43 點開出，僅管類股輪動依舊快速；但是在台積電的壓抑下，全場指數低檔狹幅震盪，終場下跌 - 49 點作收，收在 10891 點，成交量 1111 億。

上半周『多頭補考』，下半周『壓力測試』；從本周的台股籌碼變化來看，基本上可是說是… 上有鍋蓋、下有鐵板。延續我們昨天說的… 目前買盤重點落在『內資』；考慮到外資買盤偏弱，再加上國際等待 FED 降息的因素。預估月底前指數空間有限，依舊以『撐盤』為主。而今天外資賣壓放大到 - 51 億，再加上期貨、選擇權部位，今天三大法人同步偏空；因此在『內資』買盤集中小型股，『外資』賣壓偏向權值股。在 FED 決策前夕，市場氣氛會偏向觀望；所以展望下周… 預估『回測月線』!!



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3491 昇達科、3707 漢磊、3444 利機、5469 瀚宇博、2408 南亞科、1736 喬山、3380 明泰、2344 華邦電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6125 廣運、4190 佐登 KY、3041 揚智、4953 緯軟、8299 群聯、2442 新美齊… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。