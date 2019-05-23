〈房產〉台北市億元名宅實價登錄量創6年新高 中山區件數居冠

房仲業者統計近年北市實價揭露的億元名宅交易案，發現 2018 年台北市共有 230 件，億元名宅的實價量案創下近 6 年以來最高紀錄，最熱門的區域仍是中山區，其次則是大安區與士林區，億元名宅交易量回溫應該與近年整體景氣復甦，與海外資金持續回流有關。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，億元名宅的市場交易量復甦主要有幾個原因，首先還是過去幾年億元名宅市場也受不景氣影響，而累積了一些遞延買盤，再來台股上了萬點，大股東的資產增加，也成為億元市場上的購屋主力，另外包括海外的資金回流等因素，也讓億元市場的交易量增溫。

統計資料顯示，2018 年北市億元名宅的實價登錄件數為 230 件，年增 12.7%，同時也是近 6 年以來最高的一次，平均的成交價格則為 1.86 億元，成交總價並未創新高，統計 1.6 億以下的名宅交易佔了將近 50%。

最熱門的區域則是中山區，實價件數約為 65 件，除了市中心有億元左右的名宅交易以外，大直仍是北市億元名宅交易的熱門區段，區域內的「宜華國際」豪宅，成屋後一直有成交消息傳出，去年成交就超過 20 戶，第二熱門的則是市中心的大安區，其次則是士林區，再來才是信義區，若單就交易量來看，信義計畫區雖然成交單價高，但交易量並未特別突出。

曾敬德指出，觀察近年客戶購買名宅大概有幾個趨勢，新完工的名宅因屋齡與規劃新穎，較能吸引豪宅客的目光，其次則是地段優越、大基地的豪宅，甚至是超高樓層的景觀宅，同樣能夠創造較好的銷售成績，至於購買名宅的客戶，通常有明顯的地緣性，如同社區持續購入，近年還出現類似整合改建的名宅社區交易。