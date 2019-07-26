晶技客戶端拉貨力道強勁 7月營收可望再寫今年新高

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 6 月營收 6.89 億元，改寫今年新高，月增 6%，從目前客戶端拉貨進度來看，法人估，晶技 7 月營收可望達 7.3 億元，刷新今年新高，年增 5.5%。

台灣晶技 6 月營收 6.89 億元，自結稅前盈餘 4714 萬元，月減 27.7%，累計上半年稅前盈餘 2.43 億元，年減 1.7%，每股稅前盈餘 0.79 元。

晶技第 1 季將是全年營收谷底，第 2 季接單動能也回升，出貨結構及稼動率均提升，帶動營收、獲利創今年新高，晶技對第 3 季營收樂觀看待，可望逐季增溫。

法人估，晶技今年第 3 季起單月營收將逐步走強，7 、8 月能見度高，旺季效應強，第 3 季營收將較第 2 季成長，達到 22 億元。

晶技日前股東會通過去年盈餘每股配 2 元現金股利，將於 8 月 15 日除息交易，法人預估，晶技今年營收將去年的 81.56 億元小幅成長。

晶技 6 月營收 6.89 億元，月增 6%，年增 6.08%，第 2 季營收 19.45 億元，季增 19.86%，年增 4.48%，累計上半年營收 35.68 億元，年減 4.37%。而 6 月自結稅前盈餘為 4714 萬元，較 5 月的 6522 萬元下滑 27.7%，年減 19.3%，第 2 季稅前盈餘 1.57 億元，季增 86.71%，年增率 8.05%，