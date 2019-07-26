估美中可達成臨時協議 經濟學家：但科技冷戰仍將持續

美中兩國將於 7 月 30、31 兩日，在上海進行新一輪貿易談判；對此，經濟學家估計，雙方應可達成臨時協議，但「科技冷戰」恐將持續數月，甚至數年。

中國商務部昨日宣布，中美兩國下週將在上海進行貿易磋商，內容涉及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務業、貿易赤字，以及協議執行等 7 大議題。

法國巴黎銀行駐港大中華區經濟學家羅念慈在接受 CNBC 採訪時表示，中美雙方可望在未來幾個月內，達成臨時協議，若此事成真，將可為涉及深層問題的後續談判，奠定基礎。

但羅念慈也強調，就算雙方達成臨時協議，「科技冷戰」仍將持續延燒，尤其是 5G 領域。

羅念慈認為，在「科技冷戰」延燒的情況下，5G 領域可能會劃分為由美國、中國各自主導的兩大體系。

自去年起，美國以資安風險為由，抵制華為設備，甚至禁止美國公司，向華為供貨；對此，華為創辦人任正非本週二表示，為消除這項疑慮，華為願意與任何國家簽署「無後門協議」。

西方國家擔憂的是，中國情報法要求公民和企業，協助國家進行間諜行為調查；隱藏在電信網路中的後門，可輕易取得使用者資料。

美國參、眾兩院議員共組的兩黨聯合小組，上週公布一項法案，禁止在未經國會批准的情況下，將華為從「黑名單」中移除；受該法案影響，川普把華為當作貿易談判籌碼的作法，勢必受限。