騰訊切入日本雲端服務、將首打遊戲市場

中國線上遊戲巨擘騰訊 (0700-HK) 於 26 日表示，將切入日本的雲端服務市場。目前日本的雲端服務市場，已有全球龍頭美國亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS，以及中國阿里巴巴的阿里雲等，而 AWS 更占據了日本超過半數以上的市占。今後騰訊則將瞄準拿手的遊戲市場，企圖在日本打出一片天。

(圖片：Investing.com)

雲端服務是利用網路連線，來讀取遠端伺服器上的資料及軟體等。目前日本雲端服務市場的前幾名為，亞馬遜、微軟 (MSFT-US)、IBM(IBM-US)、Google(GOOGL-US) 等美國大型 IT 企業，而中國的阿里巴巴則是緊追在後。

目前騰訊已利用英國 COLT Telecom 設在日本關東地區的資料中心，向日本的遊戲大廠提供雲端服務。而在當前受到國際社會所矚目的個資利用問題上，騰訊的相關高層表示「會尊重各地的法律與法規。顧客資料在未取得顧客的許可下，是不會使用的」。

而今後，除了將爭取遊戲製造商及經營投稿影片網站的客戶外，還計畫與日本系統大廠進行業務合作。還有在手機支付業務有合作關係的 LINE(3938-JP) 方面，也將共同在雲端服務方面尋求新商機。

根據日本 IDC 的資料，2018 年日本的雲端服務市場規模為 6688 億日圓。預測到了 2023 年時，將成長 2.5 倍至 1 兆 6900 億日圓。而目前以亞馬遜為主的外資，共拿下日本約 6 成的市占。