騰訊攜手任天堂寶可夢、共同進行遊戲軟體研發

中國線上遊戲巨擘的騰訊 (0700-HK) 於 22 日表示，將與日本任天堂 (7974-JP) 出資的精靈寶可夢公司 (The Pokémon Company) 合作，共同進行遊戲軟體的開發。也由於騰訊計畫在中國市場推出 Nintendo Switch 遊戲主機，雙方合作的遊戲軟體也極有可能是該款主機專用。

近來知名手遊「王者榮耀」在中國市場引發熱潮，創作出該款遊戲的騰訊旗下「天美工作室群」(TiMi Studio Group)，將與精靈寶可夢公司共同進行遊戲的研發。而目前在相關遊戲軟體的詳細內容，以及上市日期仍不得而知。

(圖片：Investing.com)

在今年 4 月時，任天堂與騰訊宣布，雙方計畫共同攜手在中國遊戲市場推出 Switch 平台主機。不過上市日期至今尚未明朗。

另一方面，精靈寶可夢公司已在 2 月時宣布，將於今年冬天推出人氣遊戲「精靈寶可夢」系列的最新作品。也因而推測，今後雙方合作的遊戲軟體，極可能是針對中國市場的 Switch 平台來進行開發的，最新精靈寶可夢作品。

騰訊是中國遊戲業界龍頭，在智慧型手機與電腦遊戲擁有龐大市場，但是在家用遊戲機方面則是幾乎沒有涉獵。

且近年來中國當局憂心青少年受到不良遊戲內容影響，在手遊及網路遊戲執行嚴格規範。外界推測，騰訊將藉著與家用遊戲機業界的草創元老任天堂結盟，來拓展其遊戲事業版圖。

而在任天堂方面，雖然過去曾透過中國的現地法人，在當地銷售「Nintendo DS」掌上型遊戲機。而在與騰訊的合作下，可望在這個坐擁 14 億人口的市場，取得非常可觀的成績。