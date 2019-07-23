雲端重溫復古經典遊戲 騰訊投資倫敦新創公司Antstream

在微軟 (MSFT-US) 及 Google(GOOGL-US) 這類科技巨頭，正為重磅遊戲製作雲端平台之際，一家倫敦初創公司採取了不同的做法，並得到中國科技巨頭騰訊 (0700-HK) 的重點投資。

總部位於倫敦的 Antstream 公司表示，他們希望可以採用雲端平台，讓玩家輕鬆回味過去的經典遊戲，以免因為現有主機設備不支援，而無法回味這些經典。

目前 Antstream 的平台上，已經擁有超過 2000 個遊戲提供訂閱，為了鞏固其雄心壯志，公司進行了首輪募資。公司表示，此次已經獲得由騰訊所領導的投資，倫敦風險投資公司 Hambro Perks 也參與其中。

Antstream 並未透露本輪融資金額，但表示騰訊取得「可觀的股份」，目前公司產品主要在歐洲推廣，並預計將新投入資金用於推銷產品，並於今年晚些時候進軍美國。

Antstream 創立於 2013 年，公司執行長 Steve Cottam 表示，他相信串流平台是遊戲的未來，而用戶的回饋已經證實了這一點，人們很愛它。這次騰訊的投資，讓這項業務有望進軍全球舞台。

騰訊在遊戲業務快速發展，已經成長為全球最大的遊戲公司，而且一直在開發自家的雲端遊戲平台 Start。在騰訊資助後，Cottam 認為，Antstream 最終將在亞洲推出，但是現在還沒有確定的時間表。