領先印度手機市場！小米Q2市占28% 創出貨成長新記錄

市調公司 Counterpoint 昨 (24 日) 發布報告指出，今年第 2 季，小米 (1810-HK) 出貨量成長至 3700 萬，以 28% 市占率持續坐穩印度智慧手機市場，並創下第 2 季出貨記錄。

此外，根據上述報告，中國步步高集團 (BBK) 以旗下品牌 Oppo、Vivo、Realm 和 OnePlus 首次領先印度市場，成為當地智慧手機最大製造商，佔據 30% 市場份額，顯示中國品牌已順利打入印度市場。三星則以 25% 市場份額位居第二。

(圖：Counterpoint Research Market ,Monitor)

儘管華為貿易禁令導致今年印度智慧手機出貨量遞減，影響市場表現，新機發行、舊機削價以銷售管道擴張依舊是帶動印度市場成長的主要原因。

Counterpoint 副總監 Tarun Pathak 表示，以線下渠道作為銷售主力的品牌將自家產品拓展到線上，而原先專注於線上銷售的品牌也積極與線下零售商合作，雙向渠道為品牌創造出更多銷售機會。Oppo 及 Vivo 在利用線下渠道銷售中階機型同時，也透過板球世界盃等活動為品牌作宣傳，發展線上銷售策略。

他認為，在印度，消費者的定價甜蜜點已經轉移到 10000-20000 盧比的價格區間，成為今年印度智慧手機市場的最大貢獻者。如今品牌專注於推出高規格產品，如多個後置鏡頭，彈出式自拍功能和顯示傳感器技術等，以刺激消費者需求。

Counterpoint 市場研究分析師 Anshika Jain 表示，五大中國品牌透過新機推出以及雙向渠道策略，帶動出貨量成長，甚至打破歷史增長記錄。她認為接下來，本土化、品牌推廣以及創新是推動印度市場持續增長的關鍵驅動因素。

關於市場後續發展，她認為，未來市場將變得更加集中，產生大部分股票由少數品牌控制的狀況，導致市場中份額較小品牌的退出數量增加。