儘管預期央行降息 全球經濟成長恐將持續放緩

美中貿易戰持續延燒，衝擊全球經濟，根據路透針對 500 多位經濟學家的調查顯示，儘管市場預期央行將會降息或進一步實行放寬政策，但全球經濟放緩風險仍在升高。

根據調查顯示，市場悲觀情緒越來越明顯，在接受調查的 45 個國家中，有近 90% 認為的經濟成長將會縮減或是保持不變，甚至到 2020 年可能也將會是一樣的情況。

大摩全球經濟主管 Chetan Ahya 表示:「由於貿易政策的不確定性尚未解決，對經濟前景的影響越加明顯。我們預期全球經濟增長將進一步放緩，而貿易衝突若再度升級，經濟衰退的風險也隨之增加。」

此外，有近三分之二的經濟學家預測，美國與貿易夥伴之間的貿易緊張局勢將在今年加劇，超過 80% 的受訪者認為這是全球寬鬆週期的開始。

荷蘭合作銀行資深市場經濟學家 Stefan Koopman 表示 :「即使美中之間的貿易糾紛沒有再度升級，或是美國也沒有在歐洲或其他地區再次開放另一條戰線，全球經濟也已經進一步放緩。」

近期的一份調查報告證實了這項觀點，無論是亞洲、美國還是歐洲的情況都一樣，由於經濟成長動能可能進一步失去，核心通貨膨脹是否會再次回升也存在了更大不確定性。

事實上，在這份路透的調查當中，最引人注目的發現是關於通膨前景，大多數國家央行皆以通膨為目標都來建立貨幣政策框架。調查中預期，大多數國家的通貨膨脹率仍低於央行目標，或是不會明顯的上升。

從個別地區來看，日本央行下一步進行寬鬆政策的可能性增加。加拿大央行雖然預計會有別於其他，但很可能會在未來某個時候跟隨美國聯準會的腳步。而亞洲、非洲和拉丁美洲的大多數主要新興市場經濟體的央行也轉為鴿派。印度央行已經在今年三次降息，下個月可能再次降息。

「由於全球經濟成長疲軟，通膨壓力有限，以及發達國家央行在未來表明將進行貨幣寬鬆政策，新興市場國家央行基本上也將遵循相同的劇本。」巴克萊亞太研究主管 Sudeep Sarma 表示。