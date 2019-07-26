別高興得太早 美元指數可能正處於暴風雨前的寧靜

之所以會用暴風雨前的寧靜如此的形容，在觀察近期美元隱含波動率的變化後也許會取得一些的頭緒。

關注美元指數（US Dollar Index）與美元隱含波動率指數之間的關係，最近幾週它已跌至歷史低點。

這樣的情形實屬少見，且可能成為某個大動作或轉折點的預兆。

美元指數及美元隱含波動率走向 圖片: www.seeitmarket.com

具體而言，該指標顯示在 11 個不同的已發展市場 (美元兌該國貨幣)1 個月到期的選擇權隱含波動率。換句話說，它表明了美元隱含波動率的整體水平。

對於新興市場來說，情況大致相同：即 EMFX(新興市場貨幣) 與美元隱含波動率亦持續在互相擾亂。

新興市場貨幣與美元隱含波動率走勢 圖片: www.seeitmarket.com

美元指數 (DXY) 和與自身等權重的 EMFX（新興市場貨幣）指數被鎖定在一個密集的交易區間內。在 4 個美元或對各區域貨幣相關走勢的線圖中出現超過 1 個假突破 (False breakout)。

美元兌各國貨幣走勢 圖片: www.seeitmarket.com

隱含波動率通常與實際的波動密切相關 。而假突破通常是指在技術線圖中價格突破阻力線或支撐線後，由於動能不足，沒有繼續上漲或下跌，而是掉頭向相反方向運動的情況

從歷史經驗看，這種類型的交易走向往往出現在轉折點，大幅度或較為激烈的變化之前。

創造這種類型市場的市場心理和總體表現基本上就是如此：多頭和空頭之間的顯著分離。

多頭和空頭之間僵局的突破

在某些時候，僵局得以突破，牛市取代熊市，反之亦然，因此可能會一個很大的轉折點或劇烈的走勢，甚至可能造成整體市場的動盪。