〈2019生技展〉工研院展示仿生多突狀磁珠製備技術 將適用免疫療法

2019 生技大展中，工研院展出全球唯一的「仿生多突狀磁珠製備技術」，除活化 T 細胞對抗癌細胞外，且可有效擴增 T 細胞數量與品質，未來將適用免疫細胞療法，此外，還展出「智能化手持超音波影像系統」，重量僅 400 克，更能連結手機立即成像。

工研院生醫所長林啟萬表示，身體內的 T 細胞主要攻擊受感染細胞、癌細胞等，因此強化 T 細胞成抗癌關鍵，其中，工研院研發的「仿生多突狀磁珠製備技術」，能讓自體 T 細胞活力再現，未來將結合自主免疫細胞生產平台技術，串聯國際細胞免疫治療產業。

智能化手持超音波影像系統方面，林啟萬指出，儀器重量僅 400 公克，輕量好攜帶，具 64 通道、可更換不同頻率探頭，且與手機連線後能出現即時影像，讓醫護人員隨時隨地進行檢查。

智能化手持超音波影像系統的應用，包括內科、婦產科、復健科及重症醫護室等，未來將整合深度學習技術，進行肝臟疾病的定量分析，朝智慧診療領域邁進。

工研院推出 3 大領域，包括個人化精準醫療模式、居家醫療解決方案與保健生技，並展出 16 項創新科技，展現醫療落地化成果。

工研院生醫所長林啟萬表示，2026 年台灣將邁入超高齡社會，推升全球人口高齡化與慢性病醫療照護需求，未來各醫療領域勢必結合科技，此外，政府推動「生醫產業創新推動方案」後，攜手產官學醫與 ICT 產業，著手基因體學、診斷醫療與復健照護等技術。