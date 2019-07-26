〈財報〉INTEL盤後大漲6.6% Q2財報優異且證實出售手機晶片事業給蘋果

英特爾 (INTC-US) 公布第二季財報，營收及盈餘雙雙優於預期，同時，英特爾證實將以 10 億美元的價格，將手機晶片事業出售給蘋果，激勵盤後股價一度大漲 6.6%。

第 2 季財報關鍵數據：

營收為 165 億美元，較去年減少 3%，優於分析師預期之 156.7 億美元。

每股盈餘為 1.06 美元，遠高於分析師預期之 0.89 美元。

公司看法與展望：

同時間，蘋果與英特爾宣布，蘋果將以 10 億美元收購大部分英特爾手機晶片事業，預計在第四季達成一項包括專利和員工的協議。

英特爾在出售年年虧損的手機晶片事業後，公司預期將繼續專注在物聯網事業，包括電腦晶片與數據中心等，因市場對於物聯網設備到自駕車等的需求正持續攀高中。

英特爾 CEO Bob Swan 表示：「第二季的營收與盈餘都超出我們預期，主要因為大數據與精密計算應用的成長，推動了市場對於我們數據中心與個人電腦的業務成長」。

Bob Swan 認為，基於第二季亮眼的表現，公司正在提高全年的成長預期。英特爾預測全年每股盈餘將為 4.1 美元，非會計準則每股盈餘將為 4.4 美元「英特爾正在持續積極轉型，我們的野心跟過去一樣強」Bob Swan 表示。

個人電腦業務 (CCG) 第二季成長 1%。 公司認為，主要因為高性能的產品的銷售出，再商業活動上的優異表現，以及客戶擔心關稅問題而提早購買的情況。物聯網事業則成長 12%。

兩年前英特爾豪擲重金收購的自動駕駛技術公司 Mobileye，第二季營收為 2.01 億美元，較去年成長 16%，主要受到客戶需求動能持續的推動。

此外，10 代英特爾酷睿處理器 Ice Lake 現在已發貨，預期將於今年的夏季假期上市。