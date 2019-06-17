英特爾以色列推「燃點計畫」Mobileye自駕無人車2020年上路

英特爾 (Intel)(INTC-US) 兩年前砸下重金收購的，全球最大的汽車駕駛輔助系統 (ADAS) 供英商 Mobileye(MBLY-US)，預計明年將在以色列推出無人自駕計程車 (robo-cab)，由於今年英特爾銷售首次下滑，公司也期望透過自駕車，重新提振公司業務。

英特爾執行長 Bob Swan 於週日 (16 日) 試乘 Mobileye 自駕車時表示，公司看中這間以色列公司自駕車測試裡每一次進步都有顯著成長，他補充說道這是他第三次試乘該公司的自駕車。

去年 10 月英特爾宣布，旗下 Mobileye 正與大眾汽車 (Volkswagen AG ) 和金賓汽車集團 (Champion Motor Group Inc.) 努力要推動無人車服務，Swan 說道，該計劃會在以色列首先部署自駕車服務，進一步推向全球，預計無人車系統能在今年年底完成。

自 1974 年來，英特爾在以色列積極擴大業務，與 Mobileye 一起在這裡擁有超過 12,000 名員工，今年更將投資 110 億美元於新工廠，預計增加 1000 名員工。

英特爾更於週日 (16 日) 宣布，將在以色列推動名為「燃點計畫」(Ignite) 的開發新處理器計畫，多達 15 家以色列科技初創公司將會一同提供技術支持。

晶片大廠英特爾目前已投入 1100 萬美元於以色列，其中在以色列南部 Kiryat Gat 科研中心為其 10 奈米製程的研究中心，該公司表示，以色列在自駕、AI 等技術方面基礎扎實，因此「燃點計畫」才決定選在以色列。

今年英特爾連續四年首次出現年度銷售下滑，分析師表示市場擔憂英特爾正在流失晶片市場的市占率，「燃點計畫」中 Mobileye 無人車自駕技術，將是英特爾投資的以色列科技公司中的一大亮點。

據數據統計近來自駕技術已吸引許多汽車製造商投資，預估資金有 10 幾億美元，而 Mobileye 被認為佔有其中 3000 億美元。