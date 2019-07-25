〈台灣大法說〉MOMO電商Q2成長強勁 看好將成未來營運新動能

台灣大 (3045-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說，總經理林之晨表示，電視與電信營收表現雖下滑，但電商業務 MOMO 成長強勁，推升第 2 季營收表現，看好 MOMO 近 2 年將難被超越，可望成為營運新動能。

台灣大第 2 季合併營收 296.1 億元，季減 0.67%，年增 4%，營益率 14%，季增 0.5 個百分點，年減 2 個百分點；稅後純益 32.1 億元，季增 4%，年減 15%；EBITDA 84.3 億元，季增 0.2%，年增 1%，每股純益 1.16 元。

台灣大上半年合併營收 594.9 億元，年增 1.1%，稅後純益 62.8 億元，年減 14%； EBITDA 168.4 億元，年增 2%，每股純益 2.29 元。

業務營收占比方面，電信占 55%、月增 0%、年減 5%，有線電視占 5%、月增 0%、年減 3%，MOMO 零售占 40%、月增 1%、年增 23%。

林之晨表示，雖然有線電視營收不如預期，但在定價策略奏效下，訂戶數有逐漸升溫趨勢，電信事業則受去年 499 之亂影響，導致營收下滑，但整體營運受惠 MOMO 成長強勁，彌補營運缺口，同時推升第 2 季表現。

展望後市，林之晨認為，6 月營運已轉趨穩定，顯示公司基本面漸入佳境，此外，除提升 MOMO 及 AppWorks 等數位服務外，也看好 MOMO 競爭力，近 2 年內難以被業界超越，也將成為營運新動能。