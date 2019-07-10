台灣大上半年每股純益2.29元 續居電信EPS王

電信三雄公布 6 月營收與自結營運結果，其中，台灣大 (3045-TW) 上半年每股純益 2.29 元，贏過中華電 (2412-TW) 2.18 元及遠傳 (4904-TW) 1.35 元，不過，單就 6 月來看，每股純益王由中華電以 0.41 元奪冠，勝過台灣大 0.38 元及遠傳 0.22 元。

中華電 6 月自結營收 168.9 億元，營益率 21.3%，稅後純益 31.4 億元，EBITDA 65.4 億元，每股純益 0.41 元。

中華電上半年營收 1014.4 億元，年減 5.45%，稅後純益 169.2 億元，年減 8.98%；第 2 季營收 501.1 億元，季減 2.37%，年減 6.56%；6 月營收 168.9 億元，創今年單月新高，月增 1.25%，年增 0.3%。

中華電指出，雖行動服務持續受市場競爭影響，不過，網際網路應用加值、政府業務、標案及 MOD 業務增加，讓整體營收小幅成長，樂觀看待下半年手機新品發表，迎接換購潮，可望帶動業績翻紅。

台灣大 6 月自結合併營收 99 億元，營益率 14.2%，稅後純益 10.6 億元，EBITDA 27.7 億元，每股純益 0.38 元。

台灣大上半年營收 594.9 億元，年增 1.1%，稅後純益 83.13 億元，年減 53%；第 2 季營收 298.18 億元，季減 0.67%，年增 4.56%；6 月營收 99 億元，月減 1.41，年增 10.1%。

台灣大發言人俞若奚表示，6 月受惠 momo618 活動刺激買氣，加上電信業務營收回穩，帶動營收年增 1 成，此外，上半年各項業務營業利益均符合預期，稅後純益達到財測 106%。

遠傳 6 月自結合併營收 66.65 億元，營益率 15.4%，稅後純益 7.05 億元，EBITDA 24.58 億元，每股純益 0.22 元。

遠傳上半年營收 412.45 億元，年減 4.72%，稅後純益 44.05 億元，年減 14.14%；第 2 季營收 204.24 億元，季減 1.89%，年減 5.53%；6 月營收 66.65 億元，月減 5.11%，年減 5.38%。

近幾年遠傳積極拓展新經濟，6 月資通訊業務與數位服務挹注新經濟營收年增 27%，其中，資通訊業務部分，受惠政府、大型企業合作案，營收年增 171%；數位服務則因 friDay 拍拍本、數位萬事通及 friDay 影音等 3 大動能，營收年增 14%。

遠傳董事長徐旭東曾表示，今年營運動能來自新經濟，包括雲端、資安、大人物等，去年新經濟營收年增 16%，目標今年新經濟營收年增 31%。