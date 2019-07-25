群聯與Everspin策略合作 次世代企業級SSD控制晶片將整合MRAM

Flash 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (25) 日宣布，與美廠 Everspin 策略聯盟，正式整合 Everspin 的 1Gb STT-MRAM，至群聯次世代的企業級 SSD 儲存解決方案設計，持續引領 Flash 控制晶片設計方向。

群聯技術長馬中迅表示，整合 Everspin 的 1Gb STT-MRAM 至群聯的快閃記憶體控制晶片設計及 SSD 儲存方案，將能協助群聯超大型數據中心客戶及企業 OEM 夥伴，提升整體 SSD 效能、降低資料延遲、及提升服務質量，而 Everspin 的 STT-MRAM，也是目前市面上最佳解決方案。

Everspin 全球行銷副總裁 Rizwan Ahmed 表示，企業級 SSD 製造商均不斷研發更小的外觀尺寸及提升效能，STT-MRAM 提供高效能與非揮發性的寫入緩衝功效，能大幅提升企業級 SSD 效能及容量。與群聯的策略結盟，將正式導入 1Gb STT-MRAM，至次世代的企業級 SSD 控制晶片設計。

MRAM 是一種非揮發性記憶體技術，不僅斷電時資料不會遺失，且有低功耗及讀寫速度高於 NAND 等特性，整合 MRAM 這樣的新興記憶體技術，至群聯次世代的企業級 SSD 儲存方案，除能優化無預警斷電的資料防護機制，也能提升 SSD 效能，對於群聯持續佈局企業伺服器 SSD 高階儲存應用市場，為一大助力。

